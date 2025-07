Sangi Calcio Il sindaco | | Amareggiato

Il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci, si è mostrato profondamente amareggiato e sorpreso dalla decisione del presidente del San Gimignano Fc, Giampiero Guerini, di chiudere e lasciare la società. Un gesto inatteso che ha scosso l’intera comunità, specialmente considerando il momento positivo vissuto dalla squadra. Mentre si attendono chiarimenti sulle sorti future del club, la città resta in attesa di conoscere quale sarà il destino dei neroverdi e come questa scelta influenzerà il territorio.

E' rimasto spiazzato e soprattutto meravigliato il sindaco Andrea Marrucci dopo la decisione del presidente del San Gimignano Fc, Giampiero Guerini, di chiudere e lasciare il suo mandato e la società neroverde che sembrava andare a gonfie vele. "Tralascio il metodo, ma il tono del comunicato lascia presagire un abbandono della società. Anche se, al momento, non è dato sapere come – le parole del primo cittadino, che è anche tifoso neroverde –. Manifesto tutto il mio dispiacere e tutta l'amarezza mia e della Giunta comunale, per questa comunicazione, avendo sempre avuto, anche da pochi giorni, ogni tipo di rassicurazione in ordine alla volontà di mantenere tutti gli impegni presi dalla società con l'amministrazione comunale.

