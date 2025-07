Giochi e magie con i clown per il Meyer

In un tripudio di colori e allegria, le Piastre si preparano a vivere una giornata indimenticabile di giochi e magie con i clown per il Meyer. Organizzata dalla Proloco Alta Valle del Reno, questa festa speciale sostiene progetti di grande cuore dedicati ai bambini e alle missioni internazionali di solidarietà . Un'iniziativa che dimostra come l’unione e la solidarietà possano trasformare una semplice piazza in un luogo di speranza e magia, coinvolgendo tutta la comunità .

Grande festa in piazza della chiesa a Le Piastre, organizzata dalla Proloco Alta Valle del Reno, che nei giorni scorsi ha promosso un pranzo di raccolta fondi da destinare ai progetti dei clown Pasticca e Caramella, il cui ricavato sarà devoluto all’ospedale pediatrico Meyer e ad alcune missioni internazionali di solidarietà . L’iniziativa nasce dal rapporto tra Cinzia Sebastiano, straordinaria presidente della Pro Loco, e i clown, conosciuti lo scorso anno in occasione di uno spettacolo di intrattenimento per i bambini del paese. Ne è subito nata una amicizia e una condivisione dei loro valori e delle loro idee, che ha portato alla realizzazione di questa giornata allietata dai loro giochi, scherzi, fantasie e soprattutto pensieri che fanno riflettere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giochi e magie con i clown per il Meyer

Una clown fa sorridere i piccoli malati.

