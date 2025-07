Giardini e parcheggio È tempo di rilancio

Questi interventi segnano un importante passo avanti per la nostra comunità, riconsegnando spazi verdi e aree di sosta sicure e accoglienti. La riqualificazione dei giardini e del parcheggio rappresenta un investimento concreto nella qualità della vita di cittadini e famiglie, valorizzando il nostro patrimonio urbano e promuovendo un ambiente più vivibile. È un segnale positivo di attenzione e cura verso il bene comune, che continueremo a rafforzare nel tempo.

Tornano a vivere i giardini di via 78esimo reggimento. Quelli ‘invasi’ ogni anno dalle giostre, messi male e nel pieno del degrado. L’amministrazione ha dato il via alla riqualificazione con un provvedimento che mette particolare attenzione alla vivibilità urbana e alla sicurezza. In corso in questi giorni anche la sistemazione del parcheggio di via Galilei oltre al recupero del giardino di via 78esimo Reggimento Lupi di Toscana. "Questi interventi – afferma Yuna Kashi Zadeh, vicesindaco con delega a Mobilità e Infrastrutture – ci permettono di dare nuovo decoro a questi spazi del centro cittadino, rendendoli più ordinati, sicuri e funzionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it