Poretti chiude la Milanesiana | L’ironia è forma di intelligenza

Stasera si chiude con stile la rassegna Milanesiana, un evento che da sempre celebra l’intelligenza e la cultura. Sul palco, Giacomo Poretti ci guida in “Fare un’anima”, un viaggio teatrale tra ironia e profondità, per riscoprire le grandi domande dell’esistenza. In un mondo che sembra averle dimenticate, questa serata ci ricorda l’importanza di riflettere oltre il superficiale, perché l’intelligenza si manifesta anche nella capacità di interrogarsi.

Stasera grande chiusura per la rassegna ‘ Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi ’. A esibirsi, per l’ultima serata della kermesse, sarà Giacomo Poretti con ‘ Fare un’anima ’: un viaggio teatrale che invita a riscoprire le grandi domande dell’esistenza con ironia e profondità. "Proprio in un mondo come quello di oggi – spiega l’attore e regista - dove certe domande tendono a sparire, e ci interessa solo il benessere, la carriera, la performance, è importante tornare al pensiero degli antichi. Nessuno si pone più le domande basilari, quelle di una volta: ’Da dove veniamo, che scopo abbiamo nella vita?’". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Poretti chiude la Milanesiana: "L’ironia è forma di intelligenza"

In questa notizia si parla di: poretti - milanesiana - ironia - chiude

Sabato 5 luglio al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno alle 21 il gran finale de La Milanesiana. Ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi ad Ascoli Piceno con Giacomo Poretti e il suo “Fare un’anima”, uno spettacolo / monologo profondo e divertente, tra ironia e Vai su Facebook

Poretti chiude la Milanesiana: L’ironia è forma di intelligenza; La Milanesiana 2025 alla Reggia di Venaria: spettacolo gratuito con Giacomo Poretti.

La Milanesiana chiude con Ara Malikian - Il Giorno - Il 3 agosto all’Anfiteatro Romano del Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera il concerto di ... Segnala ilgiorno.it

Milanesiana Così la notte «stregata» chiude alla grande - Domani la rassegna di letteratura, musica e cinema, che ha visto alternarsi aperitivi con gli autori (ben ottanta gli ospiti internazionali), serate a ... Secondo ilgiornale.it