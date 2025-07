L’ultima zampata di Gabrielli Supermercato Tigre in Vaticano

L’ultima zampata di Gabrielli al supermercato Tigre nel cuore del Vaticano segna un nuovo capitolo di successo per Magazzini Gabrielli SpA. Con la riapertura dell’Annona, ubicata all’interno dello Stato della Città del Vaticano, l’azienda rafforza la propria presenza e conferma il suo impegno nell’efficientare e innovare i servizi di qualità. Un traguardo importante che testimonia l’attenzione di Gabrielli verso le esigenze di un contesto così unico e prestigioso.

Il supermercato Annona all'interno dello Stato della Città del Vaticano riapre con il marchio Tigre della Magazzini Gabrielli SpA di Ascoli. Ieri la sottoscrizione dell'accordo da parte della presidente della Magazzini Gabrielli, Laura Gabrielli e il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. " Nell'ambito del processo di riorganizzazione ed efficientamento di alcune attività economiche di rilievo, coadiuvato dalla Direzione dell'Economia, è stato siglato un accordo di concessione pluriennale con la Magazzini Gabrielli, per la gestione del supermercato interno", spiega una nota. Il punto vendita era stato recentemente chiuso per il rinnovamento, concretizzato in un intervento di ristrutturazione e riqualificazione degli ambienti destinati alla vendita, conclusosi con successo.