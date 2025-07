La battaglia vinta Mamma intenzionale | Noi una famiglia felice e arcobaleno

In un mondo che abbraccia l’amore e la diversità, il disegno di Alessandro racconta una storia di vittoria e speranza. Una famiglia arcobaleno, composta da due mamme, una sorellina e i loro amici pelosi, simbolo di felicità e unità. La nonna Maurizia Poloni osserva con orgoglio questa raffigurazione, testimonianza di un percorso coraggioso e di un diritto riconosciuto: Daniela, diventata ufficialmente mamma intenzionale. Un traguardo che apre nuove strade di amore e legalità.

È il disegno di un bambino, Alessandro, oggi quattordicenne e raffigura la sua famiglia, ci sono due mamme, Marisa e Daniela, c’è la sorellina Elena, 10 anni e i due gatti. Una famiglia felice, una famiglia arcobaleno. La nonna, Maurizia Poloni, 70 anni, guarda commossa quel disegno, rappresenta la storia, bella, di sua figlia Daniela, 48 anni, che dal 27 giugno è diventata la prima mamma intenzionale ufficialmente riconosciuta dal Comune di Busto Arsizio. Atto possibile dopo la sentenza del 22 maggio della Corte Costituzionale con la quale si stabilisce che i figli nati in Italia da coppie di donne che hanno fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita all’estero possono essere riconosciuti legalmente come figli di entrambe le madri fin dalla nascita, senza necessità di procedimenti giudiziari successivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La battaglia vinta. Mamma intenzionale: "Noi, una famiglia felice e arcobaleno"

