Note d’autore sulla spiaggia ‘Risveglio’ con Mario Venuti

Col suo mix di musica pop, jazz, blues e sonorità brasiliane sarà Mario Venuti il protagonista del prossimo appuntamento di Albe in controluce, concerti al sorgere del sole sull’arenile di Riccione. Ci si ritrova domani alle 5,15, sulla spiaggia 75 Golden Beach (ingresso gratuito). L’apprezzato cantautore presenterà il suo live Tra la carne e il cielo, concerto di chitarra e voce, impreziosito dalle percussioni di Gabriel Prado. È il suo primo concerto in spiaggia? "Sono più abituato ai tramonti. L’alba non mi è mai capitata. Sarà impegnativo, perché dovremo essere operativi fin dalle 3, ma sarà emozionante". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it