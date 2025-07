superlavoro al pronto soccorso al versilia nel mese di giugno sfiorati i quasi settemila accessi

L’estate è il periodo in cui il caldo intenso mette a dura prova la nostra resistenza, e anche il pronto soccorso del Versilia ha registrato un superlavoro a giugno, con quasi 7.000 accessi. La morsa dell’afa, che si protratta da giorni, aumenta lo stress e le emergenze in tutta Italia, dove le temperature record continuano a sfidare il nostro benessere psicofisico. È fondamentale restare attenti e preparati, perché questa estate promette ancora molte sfide.

La morsa del caldo anomalo, con la quale conviviamo da giorni, mantiene ancora alto il picco delle temperature da Nord a Sud del Paese. Ieri sono stati 20 i bollini rossi per le città italiane dove le temperature hanno raggiunto oltre i 35 gradi percepiti. Il caldo sembra non dare tregua e questi primi giorni di luglio stanno sfidando il benessere psicofisico con temperature che, rispetto allo scorso anno, sono più elevate. L'estate è il periodo in cui il pronto soccorso è preso d'assalto dai cittadini. E lo è anche quello dell'ospedale Versilia, da giugno fino a settembre, con il picco più alto ad agosto, registrando ogni estate un record di accessi fronteggiati dal personale sanitario, medici, infermieri e operatori sanitari.