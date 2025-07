Ora l’anticiclone porterà aria più fresca

L'anticiclone sta finalmente portando aria più fresca a Lucca, regalando un po’ di sollievo dopo settimane torride. La prima settimana di luglio si sta concludendo con temperature meno estreme rispetto ai giorni di giugno, segnando un calo di circa 3,6°C rispetto al picco di lunedì scorso, quando si sono toccati i 39,2°C. Ma cosa ci riserverà il proseguo della stagione? Restate con noi per scoprirlo.

LUCCA La prima settimana di luglio sta avviandosi alla conclusione registrando temperature meno roventi rispetto agli ultimi giorni di giugno. Il primato, per adesso, resta legato a lunedì scorso, 30 giugno, con 39,2 gradi C che hanno rappresentato la temperatura più alta a Lucca da ben 4.698 giorni, ovvero dal 19 agosto 2012 che raggiunse 39,3 gradi C. Da lunedì a ieri pomeriggio le temperature massime sono calate di circa 3,6 gradi nel centro storico e fino a oltre 5 gradi in altre zone della Lucchesia. Le previsioni confermano il progressivo calo delle temperature, soprattutto quelle massime, anche nei prossimi giorni, soprattutto domani, quando si parla di un "peggioramento consistente dal tardo pomeriggio sul nord ovest della Toscana e sulle restanti zone settentrionali nella nottata con temporali anche forti e localmente persistenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it