Famiglie al comando Il ricambio è lento nel cuore del lusso

Il lusso italiano si confronta con sfide cruciali, tra cui il lento ricambio generazionale e il ruolo delle aziende familiari nel mantenere la leadership globale. Durante un evento organizzato da UniCredit a Arezzo, emerge come le famiglie imprenditoriali siano fondamentali nel settore Fashion & Luxury, con numeri significativi che testimoniano il valore del Made in Italy. Ma cosa ci riserva il futuro? La risposta è nelle dinamiche che plasmeranno l’eccellenza italiana nel mondo.

Quale ruolo ricoprono le aziende familiari italiane nelle sfide del settore Fashion & Luxury? La risposta, insieme ai numeri del valore del made in Italy nel settore del lusso familiare, arriva dal Gruppo Prada che ha ospitato l'iniziativa promossa dal Wealth Management e Private Banking Italy di UniCredit. Cosa emerge? Tra le altre cose che ad Arezzo ci sono molte donne nei cda ma che il ricambio generazionale avviene molto lentamente. Il lusso Made in Italy rappresenta uno degli asset strategici più importanti per la crescita economica del Paese ed è chiamato oggi ad affrontare nuove sfide: dalla transizione generazionale, all'apertura del capitale, passando per governance evoluta e sostenibilità .