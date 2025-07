Bicentenario dello Stelvio è festa Una strada che ha unito le genti

Il bicentenario dello Stelvio celebra un secolo e mezzo di storia, unendo genti e culture lungo una delle strade più iconiche d’Italia. Nonostante le recenti criticità dovute alle intense tempeste, la strada dello Stelvio riaprirà regolarmente nel fine settimana per onorare questa ricorrenza speciale. La prima cittadina di Bormio, Silvia Cavazzi, rassicura: la sicurezza della zona è garantita e i festeggiamenti si svolgeranno come previsto, rafforzando il legame tra passato e presente.

Gli eventi programmati nel fine settimana al passo dello Stelvio per il bicentenario si faranno regolarmente. A confermarlo la prima cittadina di Bormio Silvia Cavazzi che fuga così i dubbi inerenti l’apertura per oggi e domani della strada dello Stelvio, chiusa ormai da giovedì scorso dopo la discesa di una frana nel tratto tra i Bagni Vecchi causata dai violenti temporali abbattutisi sulla zona. "La zona è stata messa in sicurezza e la strada dello Stelvio sarà regolarmente aperta – dice Silva Cavazzi –. Quindi il programma per sabato e domenica relativo alle celebrazioni del bicentenario della nascita della strada dello Stelvio è confermato". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bicentenario dello Stelvio, è festa. Una strada che ha unito le genti

