Cammariere torna alla Fortezza Grande atmosfera sotto le stelle

Preparati a vivere un’estate indimenticabile sotto le stelle! La Fortezza di Santa Barbara si trasforma in un palcoscenico magico per "Spazi Aperti", tre serate di teatro e musica dal 21 al 30 luglio, promosse dalla Fondazione Teatri di Pistoia con il supporto del Comune e dei Musei Nazionali Toscana. Un’occasione unica per riscoprire l’arte nel cuore della città, in un’atmosfera che unisce cultura e convivialità. Non perdere questa occasione di vivere la magia dell’estate pistoiese!

C’è spazio per il teatro anche d’estate, in una cornice che ben si presta come la Fortezza di Santa Barbara, in Piazza della Resistenza. Torna " Spazi Aperti " con tre appuntamenti sotto le stelle tra il 21 e il 30 luglio messi a punto dalla Fondazione Teatri di Pistoia con il Comune di Pistoia grazie alla disponibilità della Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura e realizzati in collaborazione con la Fro-Fondazione Radioterapia Oncologica Onlus. Le serate (tutte con inizio alle ore 21.15) puntano alla qualità, come testimoniano i nomi degli ospiti: Sergio Cammariere, Sabina Guzzanti e Greg & The Frigidaires. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cammariere torna alla Fortezza. Grande atmosfera sotto le stelle

