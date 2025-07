Mondiale per club | Chelsea batte Palmeiras 2-1 va in semifinale

Una notte emozionante a Philadelphia: il Chelsea supera il Palmeiras 2-1 e si qualifica per le semifinali del Mondiale per club, affrontando ora la temuta Fluminense. Con un colpo di scena finale, un autogol di Weverton decide la partita, regalando ai Blues un sogno che si avvicina. Per i tifosi, è l'inizio di un cammino entusiasmante verso la gloria internazionale, dove ogni dettaglio fa la differenza.

Il Chelsea batte il Palmeiras per 2-1 a Philadelphia e va in semifinale del Modiale per club, dove incontrerà la Fluminense. Cole Palmer ha aperto le marcature, ma il giovane talento Estevao ha pareggiato i conti. Un autogol di Weverton sul finale ha regalato la vittoria alla squadra di Premier League.

