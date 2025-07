Morti e dispersi per le inondazioni Anche bambini nei campi estivi

Le intense piogge torrenziali che hanno colpito la contea di Kerr, Texas, hanno portato a una tragedia senza precedenti, con vite spezzate e bambini tra i dispersi. La devastazione si fa sentire profondamente nelle comunità locali, mentre i soccorritori si mobilitano con urgenza per rintracciare i sopravvissuti e fare luce su questa terribile calamità . La sorte di molti giovani rimane incerta, e le autorità invitano a mantenere alta l’attenzione e la solidarietà .

Austin Piogge torrenziali si abbattono sulla contea di Kerr, in Texas, causando almeno 13 morti e molti dispersi, fra i quali ci sarebbero dei bambini di un campo scuola travolto dalle alluvioni. Il bilancio esatto non è ancora chiaro, ma le autorità temono il peggio e alcuni media locali parlano infatti di centinaia di persone disperse, tra queste anche una ventina di ragazze che partecipavano ai campi estivi. I soccorritori hanno invitato a più riprese i residenti a non lasciare le loro abitazioni così da non esporsi a rischi. "Ulteriori piogge sono previste nell’area. E anche se dovessero essere leggere, è possibile che ci sia un peggioramento delle inondazioni", hanno avvertito le autorità esortando alla massima cautela. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morti e dispersi per le inondazioni. Anche bambini nei campi estivi

In questa notizia si parla di: morti - dispersi - bambini - campi

Dispersi in mare e creduti morti, 5 pescatori trovati vivi due mesi dopo: pioggia e pesce per sopravvivere - Dopo 55 giorni di silenzio, il gruppo disperso da metà marzo, partito dal Perù, ha riacceso le speranze di familiari e amici.

#NEWS - #Texas, fiume straripa e investe campi #scout: 6 morti e decine di dispersi. Molto sono bambini. 25 ragazze campeggiatrici scomparse nel #CampMystic. In corso i salvataggi in elicottero. Il #Guadalupe si è innalzato di sei metri in un'ora: una inond Vai su Facebook

#NEWS - #Texas, fiume straripa e investe campi #scout: 6 morti e decine di dispersi. Molto sono bambini. 25 ragazze campeggiatrici scomparse nel #CampMystic. In corso i salvataggi in elicottero. Il #Guadalupe si è innalzato di sei metri in un'ora: una inond Vai su X

Alluvione in Texas: 13 morti e 23 dispersi dopo le piogge torrenziali a Kerr; Morti e dispersi per le inondazioni. Anche bambini nei campi estivi; Texas, fiume in piena travolge campi estivi: almeno 13 morti e 23 dispersi, molti bambini.

Morti e dispersi in Texas, anche bimbi in campi estivi - L'alluvione travolge la contea di Kerr, si teme un bilancio pesante: al momento almeno 6 vittime e centinaia di persone che mancano all'appello (ANSA) ... Scrive ansa.it

Almeno 6 morti per le alluvioni in Texas, bambini tra i dispersi - Almeno sei persone sono morte e altre risultano disperse per le alluvioni che si sono abbattute sul Texas. Come scrive msn.com