Jim Jarmusch al Duse Il concerto del regista-cult | Musica ipnosi e trance

Jim Jarmusch, il regista cult di Paterson e Dead Man, torna in Italia per una serata unica al Teatro Duse di Bologna. Dopo aver conquistato il Modernissimo e Piazza Maggiore, l’artista statunitense si esibirà in un concerto esclusivo con Jozef Van Wissem, tra musica ipnosi e trance. Un’occasione imperdibile per immergersi nel suo mondo artistico, che promette di essere indimenticabile. La serata si preannuncia come un viaggio tra suoni e visioni...

Dopo aver riempito la platea del Modernissimo e raccolto migliaia di spettatori in piazza Maggiore, il regista statunitense Jim Jarmusch (foto) ’duetta’ con Jozef Van Wissem al Teatro Duse (unica data italiana, stasera alle 21; solo cinque in tutta Europa). Una settimana intensa in città per il regista cult di Paterson e Dead man. Cominciata con la lezione al Cinema Ritrovato, proseguita con la presentazione, Sotto le stelle del cinema, del suo Solo gli amanti sopravvivono, e che stasera si concluderà con il concerto che unisce "ipnosi, trance, composizioni suadenti e ultraterrene", a quanto promettono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jim Jarmusch al Duse. Il concerto del regista-cult: "Musica, ipnosi e trance"

Sab 5.7 | JIM JARMUSCH, JOZEF VAN WISSEM: AGGIORNAMENTO VENUE Vi comunichiamo che, per la sopraggiunta incertezza sull'agibilità dei Giardini del Baraccano, il concerto di Jim Jarmusch e Jozef Van Wissem si sposta in uno dei più antichi teatri d Vai su Facebook

