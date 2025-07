Esplosione alla pompa Gpl di via dei Gordiani l’indagine sulle cause e il possibile errore umano

Un’esplosione devastante ha scosso via dei Gordiani al Prenestino, lasciando sgomenti i residenti e facendo emergere molteplici domande sulle cause di questa catastrofe. L’indagine degli investigatori, ancora in fase preliminare, punta a chiarire se si sia trattato di un incidente causato da errore umano o di un malfunzionamento. La ricostruzione si concentra sulla sequenza degli eventi, a partire dall’odore di gas prima dell’esplosione, ma molte incognite restano da risolvere.

L’odore del gas prima delle fiamme. Poi l’esplosione. Le cause dell’ esplosione e dell’incendio del distributore di benzina e Gpl di via dei Gordiani al Prenestino sono in un’informativa degli investigatori. La ricostruzione è ancora parziale. E il fascicolo per disastro colposo e lesioni aggravate aperto dalla procura di Roma è ancora senza indagati. La prima perdita, secondo la ricostruzione ancora da verificare, si sarebbe avuta durante le operazioni di scarico del Gpl. Si parla di un errore umano. Forse un urto di un’autocisterna contro una colonnina o un tubo. Mentre il tappo del suo serbatoio è stato ritrovato a 40 metri di distanza. 🔗 Leggi su Open.online

