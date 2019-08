Problemi Instagram di accesso all’app il 2 agosto | qualche dritta per risolverli

Facebook e Instagram - nuovo blackout : Problemi anche su WhatsApp : Facebook e Instagram, nuovo blackout sono state moltissime segnalazioni registrate in tutto il mondo. problemi anche su WhatsApp

Vodafone Down : dopo i disservizi di ieri - l’operatore regala 24 ore di internet da mobile. Problemi anche per Instagram : In un mondo sempre più connesso, in cui accediamo al web da qualsiasi dispositivo e in qualunque luogo, risulta difficile immaginare di poter fare a meno di internet. Non poter controllare la posta elettronica, fare a meno dei social network e così via. Ma è ciò che si è verificato nella giornata di ieri coinvolgendo molti utenti in tutta Italia, che hanno dovuto fare i conti con alcuni disservizi che hanno reso impossibile connettersi ...

Perdita follower e rallentamenti Instagram : un venerdì ricco di Problemi per l’app : Ci sono ancora problemi Instagram da tenere sotto stretta osservazione questa mattina. Dopo il vero e proprio down che ci ha condotti dritto ad oggi 14 giugno, come avrete notato dall'articolo che abbiamo pubblicato questa notte, persistono segnalazioni da parte di coloro che riscontrano anomalie all'interno dell'app. Al dì là del fatto che si utilizzi un dispositivo Android o iOS come si potrà facilmente percepire. Proviamo dunque ad ...