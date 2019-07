Caporalato | truffa all’Inps nel ragusano | 293 indagati 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) (AdnKronos) – In particolare, per quanto riguarda l’operazione ‘Ingaggio’, sono 180 le persone indagate in questo filone. Le indagini hanno preso il via dall’analisi di una evidente sproporzione (oltre il 700%) tra le giornate di lavoro che gli imprenditori segnalavano all’Inps mensilmente e quelle desunte dai dati statistici regionali sulla base dei terreni in uso agli. Agli arresti domiciliari è finito un imprenditore agricolo di 32 anni di Comiso che, avvalendosi della complicità di un consulente del lavoro di Santa Croce Camerina (per cui è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), a fronte di circa duemila giornate necessarie per l’esecuzione delle colture dichiarate, ha effettuato comunicazioni all’Inps per l’assunzione fittizia di circa 400 posizioni di operai a tempo determinato ...

palermo24h : Truffa ai danni dell’INPS, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e caporalato. Operazione della Gdf - TfnWeb : Caporalato e favoreggiamento all’immigrazione, truffa milionaria a Ragusa -