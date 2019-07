Spazio | il primo live di Parmitano dalla ISS in programma il 29 Luglio

Mandla Maseko è morto : era il primo astronauta africano destinato a volare nello Spazio : Doveva volare oltre l’atmosfera. Doveva essere il primo astronauta africano a farlo, ma la sua missione rimarrà solo un sogno stroncato da un incidente stradale. Mandla Maseko , morto sabato sera in sella alla sua moto, era un giovane cresciuto in una delle township dell’apartheid sud africano e destinato allo spazio . A riportare la notizia è la CNN.Il giovane, soprannominato “Spaceboy” dopo aver superato ...

Morto l’austronauta Madla Masenko : sarebbe diventato il primo africano di colore ad andare nello Spazio : “Sarò il primo sud africano nero e il primo africano nero ad andare nello spazio . Quando pensi ai primi, i primi presidenti neri – Barack Obama, Nelson Mandela – solo sapere che il tuo nome sarà scritto con quelle persone è incredibile”. Lo aveva scritto Madla Maseko, il 30enne che sarebbe diventato il primo africano di colore ad andare in orbita. Maseko, però, è Morto in un incidente motociclistico prima di riuscire a ...

Spazio - Apollo 11 e gli esami di maturità. L’astronauta Guidoni : “è stato il primo evento mediatico planetario” : Nella traccia della seconda prova di maturita’ dell’artistico si e’ trattato dello sbarco sulla Luna, non tanto dal punto di vista storico o scientifico ma per quello che ha rappresentato in termini di comunicazione e impatto mediatico . “Senza dubbio, tutti gli anni sessanta – spiega Umberto Guidoni , il primo astronauta europeo che ha visitato la Stazione Spaziale Internazionale – furono caratterizzati ...

Spazio : la Nasa assegna il primo contratto per il Lunar Gateway : La Nasa assegna il primo contratto per il Lunar Gateway, la piattaforma in orbita intorno alla Luna che farà da avamposto agli astronauti del programma Artemis destinato a riportare l’uomo sul nostro satellite. L’Ente spaziale statunitense ha infatti selezionato la Maxar Technologies di Westminster, Colorado, per sviluppare i sistemi di propulsione, potenza e comunicazione per il Lunar Gateway. Stando a quanto riporta ...