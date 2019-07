Ex Ilva | vertice fino a notte al Mise Intesa su sicurezza | lavoratori in cassa potranno

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Oltre nove ore dial ministero dello Sviluppo Economico tra Luigi Di Maio, sindacati e Arcelor Mittal per partorire quattro paginette di. Con cui il gruppo che ha comprato l’si impegna, dopo la morte del gruista Cosimo Massaro all’interno del mezzo distrutto da una tromba d’aria, a definire un protocollo “con la partecipazione degli enti istituzionalmente preposti al controllo delle condizioni di salute ein fabbrica al fine di individuare iniziative che possano significativamente incidere in tali ambiti sulla scorta dell’esperienze analoghe già sviluppate nel settore industriale di Taranto”. E adottare “soluzioni tecnico/organizzative, come per esempio il controllo remoto, con studi di fattibilità da avviare immediatamente e di attuazione nel più breve tempo possibile, per tendere a eliminare l’esposizione dei...

