Il tema dinamico di Crash Team Racing Nitro-Fueled è disponibile gratuitamente su PS4

eurogamer

(Di martedì 9 luglio 2019) A chi non piace unper PlayStation 4, per giunta gratuito? Ultimamente ne sono stati pubblicati diversi eè il nuovo gioco che riceve undi questo tipo, segnala Pushsquare. Il nuovo, chiamato "The Race Is On", èper il download sia in Nord America che in Europa.Ilriproduce la musica dell'apprezzato remake di Beenox e mostra una versione animata della key art del gioco. Leggi altro...

Eurogamer_it : Disponibile gratuitamente su PS4 il tema dinamico di #CrashTeamRacingNitroFueled. - cybersec_feeds : RT @pcexpander: Stranger Things 3: gratis un tema dinamico su PS4 #pcexpander #cybernews #cybersecurity - infoitcultura : Stranger Things 3: gratis un tema dinamico su PS4 -