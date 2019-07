Cinque azioni per un' Europa più forte

CdS – Rinnovo Fabiàn Ruiz : il Napoli prima deve risolvere le situazioni di Cinque azzurri : Rinnovo Fabiàn Ruiz Il Napoli pronto a preparare la trattativa per rinnovare il contratto di Fabian Ruiz, protagonista assoluto dell’Europeo U21 vinto negli scorsi giorni dalla Spagna. La SSC Napoli prima di attivarsi per Ruiz deve sistemare gli accordi con Callejon e Mertens (scadenza 2020), poi quelli di Milik, Zielinski e Maksimovic (scadenza 2021). Subito dopo penseranno a blindare il centrocampista spagnolo che attualmente ...

MANIFEST/ Anticipazioni 3 luglio 2019 : Cinque anni di assenza e... : MANIFEST, Anticipazioni 3 luglio 2019, in prima tv su Canale 5. Un gruppo di passeggeri scompare in modo misterioso e riappare cinque anni più tardi.

Cambiamenti climatici - rischio caldo record Cinque volte più alto : “Senza azioni urgenti - in Francia temperature fino a +50°C entro la fine del secolo” : L’aumento della “concentrazione di gas serra nell’atmosfera provoca temperature record superiori di 2°C, invece di 1°C senza cambiamento climatico. Ciò vuol dire che un evento meteo si aggiunge ad una tendenza climatica la cui frequenza aumenta”, spiega François-Marie Breon, ricercatore francese dell’Institut Pierre-Simon Laplace, citato da Le Figaro. Secondo i ricercatori, questa tendenza alle ondate di caldo è ...

Il Segreto anticipazioni al Cinque luglio : Julieta verrà ritrovata : Con l'inizio del nuovo mese di luglio 2019, precisamente dall'1 al 5, la soap iberica Il Segreto diverrà rovente. L'epidemia di varicella, benchè non sarà debellata, verrà tenuta sotto controllo. Nonostante Elsa si prodighi per curare i contagiati, il dottor Alvaro la disprezzerà. Julieta verrà ritrovata, in condizioni pessime. Vi ricordiamo che, almeno per il momento, la soap iberica ambientata a Puente Viejo verrà trasmessa solo di ...

Gay pride - manifestazioni e cortei in Cinque città : Oltre a Roma, l'orgoglio lgbtqi sfila anche a Trieste, con madrina d'eccezione la cantante Elisa. Pavia, Messina e Ancona le altre piazze. Le iniziative in tutto il mese di giugno, sfilate in altre regioni anche sabato 15, 22 e 29 giugno

Linea Verde Life – TrentaCinquesima puntata del 25 maggio 2019 – Anticipazioni e temi. : Al sabato ecco Linea Verde Life. Terzo anno per il programma nella collocazione anche del sabato e nuovo titolo. Se al primo anno era semplicemente sabato, lo scorso anno andava in città, mentre adesso è diventata Life. Alla conduzione Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Life La puntata del sabato cambia […] L'articolo Linea Verde Life – Trentacinquesima puntata del 25 maggio 2019 – Anticipazioni e temi. ...

Linea Verde – TrentaCinquesima puntata del 19 maggio 2019 – Temi e anticipazioni. : Una nuova puntata, precisamente la Trentacinquesima, con la nuova stagione 2018-2019, in onda come ogni domenica alle 12:20, di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione ritroviamo sempre Daniela Ferolla con, direttamente dalla versione estiva, le new entry Federico Quaranta e Peppone. Linea Verde […] L'articolo Linea Verde – Trentacinquesima ...

Samsung Galaxy Note 10 arriverà in un totale di Cinque colorazioni : ecco quali : Samsung Galaxy Note 10, nella variante con model number SM-N970 verrà proposto in un totale di cinque colorazioni: Black, White, Silver, Red e Pink. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 arriverà in un totale di cinque colorazioni: ecco quali proviene da TuttoAndroid.