Botticelle solo nei parchi | verso lo stop in citta

(Di martedì 9 luglio 2019) Addio vecchie, care. Uno dei simboli di Roma, le carrozzelle colorate trainate dai cavalli, che si vedono spesso sostare in Piazza di Spagna o trottare in via del Corso, amate e fotografate dai tanti turisti in visita alla' Eterna, potrebbero sparire - almeno dalle vie del centro storico - rimanere operativeneio nelle riserve naturali. A far maturare questa decisione al Parlamento - decisione che riguarda tutte le' italiane - e' stato anche il caldo torrido che imperversa ogni estate sulla penisola e che in questi giorni sta massacrando i cavalli costretti a trainare sull'asfalto rovente, tra lo smog e il traffico, il carico di vetturino, passeggeri e carrozza. Il nome '' deriva da "botti": queste carrozze portavano un tempo botti con diverse merci, quando non c'erano i mezzi motorizzati e non esisteva altro modo per trasportare i carichi ...

