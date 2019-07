Le persone disordinate sono più creative

vanityfair

(Di sabato 6 luglio 2019) La questione è complicata. Un evergreen su cui, periodicamente, tornano studi e indagini. Oppure esperti che citano questo o quel genio della storia recente per sostenere le proprie tesi: lesarebbero più, aperte a maggiori opportunità rispetto a quanto propone loro la vita (e, più semplicemente, gli oggetti di cui si circondano), più coraggiose e spontanee. Come ogni generalizzazione, lascia il tempo che trova. Tuttavia il sempreverde spirito rivoluzionario dei disordinati può serbare alcune qualità inattese. Alcune indagini hanno dimostrato negli scorsi anni che essere disordinati aiuterebbe ad allontanarsi dalle convenzioni e dunque ad aprirsi a nuove direzioni di pensiero ma anche pratiche. Era la tesi di uno studio pubblicato addirittura nel 2013 su Psychological Science e firmato dalla psicologa Kathleen Vohs della Carlson School of Management ...

GuardaCheVideo : Le persone disordinate tendono a essere più creative e produttive: lo rivela uno studio - aleendo : Ecco! - MarioDAsta : Denebola Ammatuna Ora capisco tante cose ???????????????? -