Ecco perché Lampedusa e non Malta | le 4 bugie di Matteo Salvini su Alex e il soccorso ai

Ecco perché l’Eurozona assomiglia più al Giappone che agli Stati Uniti : l’Eurozona rischia la “Giapponesizzazione”? Beh, a dire il vero questo scenario - più volte profetizzato e temuto dagli economisti negli ultimi anni - può dirsi ormai agganciato. Tanto che...

MotoGp – Dovizioso rimane fiducioso dopo le Fp2 al Sachsenring - la rivelazione di Andrea : “Ecco perchè non ho forzato” : Il Ducati Team conclude le prove libere del venerdì al Sachsenring con Danilo Petrucci ed Andrea Dovizioso rispettivamente in ottava e nona posizione, le sensazioni del forlivese Giornata di prove libere oggi al Sachsenring: al termine delle prime due sessioni Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso hanno siglato rispettivamente l’ottavo ed il nono tempo. Entrambi hanno lavorato sul passo in vista della gara di domenica con un’attenzione ...

Giorgia Meloni smaschera le Ong : "Ecco perché vengono in Italia. Chi sono davvero i migranti a bordo" : "Basta con questi bugiardi delle Ong e basta con chi sostiene le loro menzogne". Giorgia Meloni, su Facebook, smantella uno dei capisaldi della linea difensive delle ong che soccorrono i migranti nel Mediterraneo. L'unico porto sicuro è Lampedusa, visto che né Tripoli né Tunisi vengono considerati t

Ambra e Max Allegri non si sposano più! Ecco perché : Nozze rimandate per Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: i due, che avrebbero dovuto sposarsi quest’estate, hanno deciso di rimandare il matrimonio, come si legge sul numero della rivista “Spy” in edicola il 5 luglio. Qualche mese fa era stato il settimanale Chi a diffondere la voce che l’attrice e “il Conte Max” si sarebbero sposati addirittura entro la fine di giugno 2019.\\ L’ex allenatore della Juventus ha deciso di prendere un anno ...

Phoebe Waller-Bridge rivela : “Dobbiamo ringraziare Andrew Scott per il finale di Fleabag”. Ecco perché ha ragione : Ancor più che il 2016, il 2019 è stato e continua a essere l'anno di Fleabag. La seconda stagione della dramedy firmata Phoebe Waller-Bridge è uscita dal giro elitario delle produzioni made in Britain – quelle divertenti ma un tantino estreme – per diventare un fenomeno globale. Le lodi sperticate all'irresistibile mix di dark humour, riflessioni argute sulle dinamiche relazionali e osservazioni taglienti sulla condizione umana si sono ...

Shopping - Ecco perché (e come) fa bene alla salute : Lo Shopping fa bene o fa male? Alle tasche, forse, non benissimo. All’organismo, invece, fa benone. Lo sostengono diverse indagini degli ultimi tempi che addirittura si lanciano verso tesi piuttosto ardite: a quanto pare ci aiuterebbe perfino a dimagrire. Lo sostiene anzitutto un gruppo di ricercatori del Taiwan’s National Health Research Institute in collaborazione con la Monash University di Melbourne che ha condotto un’indagine su 1.900 ...

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli - storia finita : Ecco perché : Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti si sono lasciati: le ultime news Era già da qualche giorno che girava on line la notizia inerente a una presunta crisi tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Una voce di corridoio che ovviamente ha preso tutti in contropiede visto che da 10 anni circa che stanno insieme, mettendo anche al mondo due figli. E dopo tanto parlare di tutta questa faccenda, ecco arrivare la semi conferma da parte del portale ...

Scuola - concorso Dirigenti Scolastici annullato : Bussetti pronto alla battaglia - Ecco perché : In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha parlato dell’annullamento del concorso Dirigenti Scolastici, cercando di rassicurare i 2.900 candidati che hanno superato tutte le prove ed erano pronti ad entrare di ruolo. ‘Anche a me, quando ho vinto il concorso per dirigente scolastico, hanno annullato la procedura per violazione del principio di ...

Ecco come ho iniziato e perché lo faccio… La cam girl Pink Kandy si racconta : Le confessioni di Pink Kandy, che di professione fa la cam-girl: "La mia è una scelta consapevole e spontanea". Si chiama Pink Kandy (il nome, ovviamente, è quello d'arte), ha 24 anni e di lavoro fa la cam girl. Qualcuno, forse, strabuzzerà gli occhi su questo termine, e allora Ecco la spiegazione: si esibisce, a pagamento per i suoi follower, in spettacoli hot sul web, riprendendosi appunto con la webcam. Ha iniziato a farlo ...

Uomini e Donne - Stefano Torrese : Ecco Perchè è Finita con Pamela Barretta! : I fans di Uomini e Donne sono curiosi di capire come è andata a finire la storia turbolenta tra Stefano Torrese e Pamela Barretta. Lui in un’Intervista, svela dettagli importanti! Stefano Torrese e Pamela Barretta, un’ amore iniziato a Uomini e Donne, ma terminato in malo modo al di fuori del programma! Stefano Torrese è diventato un volto noto al mondo dello showbiz per aver partecipato al programma Uomini e Donne format senior. Ed ...

Di Maio teme la fronda sudista M5S Ecco perché l'autonomia non passa : Luigi Di Maio non controlla tutti i suoi parlamentari, in particolare molti eletti al Centro-Sud, e teme fortemente la caduta del governo. Ecco il vero motivo dei continui rinvii sull'autonomia regionale. Mercoledì sera durante il vertice a Palazzo Chigi c'è stato l'ennesimo... Segui su affaritaliani.it

Neon Genesis Evangelion - il pubblico Netflix se l’è presa facilmente. Ecco perché : Attenzione: contiene spoiler! “Ci avete fatto capire il vero significato di ‘stato di furia’. […] Il doppiaggio e i sottotitoli della versione italiana di Neon Genesis Evangelion saranno presto sistemati (e, nel mentre, abbiamo rimosso il doppiaggio)”. Con questo post su Facebook Netflix ha reagito alla tempesta di disappunto dei fan italiani che hanno criticato il network per aver rimesso mano ai dialoghi alla serie animata in una guisa ...

Ilary Blasi Ecco perché ho lasciato il Grande Fratello Vip : Ilary Blasi dice addio al “Grande Fratello Vip”. In un’intervista fatta al settimanale “Chi,” la conduttrice spiega i motivi del suo addio al reality: «Era un programma che desideravo molto fare e mi sono tolta questa soddisfazione. Ogni anno è venuta fuori una parte di me ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e una fine. Ho capito come funzionava e volevo lasciare quando per me era ancora una figata farlo, non volevo correre il rischio ...

I vulcani danno vita - nutrono e aumentano la produttività : Ecco perchè tanta gente vive in aree a rischio eruzione : Quanto accaduto ieri allo Stromboli, con un parossisimo improvviso che ha colto di sorpresa i turisti e i residenti dell’isola, fa tornare alla ribalta un’atavica domanda che molti, in particolare chi vive in zone lontane dai vulcani, si pongono: ma perché c’è gente che vuole vivere in aree a rischio per via di vulcani attivi e pericolosi? Una domanda, questa, che non ha una sola risposta, ma ha un’origine ben precisa, e ...