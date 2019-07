quattroruote

(Di venerdì 5 luglio 2019) Tra le novità del Festival of Speed di Goodwood si è fatto largo il prototipo elettrico che correrà nella nuovaE, serie motoristica che prenderà il via nel 2021. Alejandro Agag e Gil de Ferran hanno tolto oggi i veli alla nuova21, la Suv 100% elettrica dalla chiara connotazione off-road.La vettura. Costruita da Spark Racing Technology, la21 è dotata di una batteria sviluppata appositamente da Williams Advanced Engineering. La sua powertrain è in grado di generare una potenza di 550 cavalli e garantire unaccelerazione da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi, anche nelle pendenze più ripide. Le case automobilistiche che prenderanno parte al campionato potranno personalizzare alcuni elementi estetici della vettura, mentre le squadre più piccole parteciperanno con la versione base progettata da Spark. Lintenzione di Agag è coinvolgere i costruttori in una sorta di eco-rally ...

dinoadduci : Extreme E - Svelata la Suv Odissey 21 -