Juventus | Buffon sceglie il numero e svela il nome del prossimo capitano

Calciomercato Juventus: Buffon sulla prossima stagione. Gianluigi Buffon, da poche ore di nuovo portere della Juventus, dallo Juve Store di Milano ha parlato del proprio futuro e di quello della squadra. Sul ruolo che avrà nella squadra ha ribadito che proverà a farsi trovare pronto e che il portiere titolare sarà l'assai più giovane Szczesny.

Buffon : “Chiellini resterà capitano della Juventus - avrò il numero 77 come a Parma” : “Devo ringraziare a Szczesny e Giorgio mi hanno proposto sia il numero 1 che la fascia di capitano. Ma io sono qui per dare il mio contributo e non per togliere qualcosa. Sono felice che Tek abbia l’1 e per Chiellini, che è un fratello, sarò orgoglioso di averlo come capitano”. Così Gigi Buffon parlando a margine dell’inaugurazione del Flagship Store a Milano, nel giorno del suo ritorno alla Juventus. “avrò il ...

Juventus - Buffon ha firmato : contratto di un anno con Sarri : È ufficiale il ritorno di Gigi Buffon alla Juventus. Il 41enne portiere - ha comunicato il club bianconero - ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020. «Bentornato a casa,...

Juventus - ufficiale Buffon : “sono felicissimo di tornare a casa” : Dopo un anno di lontananza da Torino, Gianluigi Buffon ritorna alla Juventus, siglando un accordo sino al 30 giugno 2020. Era il 19 maggio 2018. Quel giorno avevano tutti, Gigi per primo, gli occhi gonfi di lacrime, nel salutare quello che è stato più di un Capitano: è stato una leggenda, un simbolo. Dopo un anno al Paris Saint-Germain, nel quale ha fatto registrare una percentuale di parate del 73,5%, vincendo 13 delle 17 partite giocate ...

Juventus – “La vita è incredibile e vale la pena di sognare” - la gioia di Buffon dopo l’ufficialità del suo ritorno in bianconero : Gigi Buffon è nuovamente un giocatore della Juventus: le prime parole del portiere italiano dopo la firma col club bianconero E’ un Gigi Buffon sorridente e carico, quello apparso oggi al JMedical per le visite mediche che hanno preceduto la firma. Il portiere italiano p nuovamente un giocatore della Juventus. “Ciao ragazzi, volevo salutarvi ancora una volta. Sono felicissimo di tornare a casa e di avere ancora ...

Juventus – Arriva l’ufficialità : Buffon in bianconero fino al 2020 : Buffon torna in bianconero: la Juventus annuncia l’ufficialità dell’ingaggio del portiere italiano fino al 2020 Mancava solo la firma: dopo i tanti rumors riguardanti il ritorno di Gigi Buffon alla Juventus, oggi il club bianconero ha ufficializzato l’ingaggio del portiere italiano per la prossima stagione. Una grande storia che continua: “dopo un anno di lontananza da Torino, Gianluigi Buffon ritorna alla Juventus, ...

Buffon torna alla Juventus : Dopo un solo anno al Paris Saint-Germain, Buffon ha deciso di ritornare alla Juventus per l'ultimo anno da giocatore, poi dovrebbe diventare dirigente

Mercato Juventus - il 'Gigi-day' : Buffon è tornato : Tutto pronto in casa Juventus per il ritorno in squadra dell’ex portiere Gigi Buffon. Sembra strano ma sta succedendo davvero: il numero 1, campione del mondo, Buffon sta effettuando le visite mediche presso il J-medical, ed è pronto a riabbracciare tutto il popolo juventino dopo un solo anno passato con il PSG dello sceicco Nasser Ghanim Al-Khelaïfi. Già dalle prime ore di questa mattina, giovedì 4 luglio, centinaia di tifosi erano pronti ad ...

Buffon alla Juventus - decisivo Agnelli : “Torna da noi” : Un ruolo primario nel ritorno di Buffon alla Juventus lo avrebbe avuto il presidente Agnelli, una volta saputo dei contatti con il Barcellona.“powered by Goal”Sembrava impossibile e invece sta per accadere: Gianluigi Buffon alla Juventus, per la seconda volta dopo il saluto nel 2018 che aveva assunto le sembianze di un addio.Il portiere è giunto in mattinata allo J Medical per le visite mediche di rito accolto dalla folla festante, a caccia ...

++(LIVE) Buffon Juventus - visite mediche in corso++ : Buffon Juventus- Bagno di folla all’arrivo di Gigi Buffon al J Medical per le visite mediche di rito prima della firma sul contratto e l’ufficialità. Buffon, camicia bianca e pantaloni rossi, si è presentato dinanzi ai suoi “nuovi” tifosi per il primo abbraccio, primi sorrisi e primo autografi da nuovo giocatore bianconero. Buffon svolgerà le […] More