La corsa più pazza del mondo

Tour de France 2019 - le squadre più attrezzate. Ineos e Movistar i fari della corsa : Mentre continua ad aumentare la tensione per la partenza del Tour de France 2019, le squadre che prenderanno parte alla 106a edizione della più prestigiosa corsa a tappe del calendario ciclistico internazionale hanno già cominciato a svelare la composizione delle proprie formazioni. La lotta per la classifica generale coinvolgerà le stelle del panorama mondiale, al netto di due assenze di primo piano come quelle di Chris Froome e di Tom ...

Secondo fonti mediche del Guardian - le milizie che la settimana scorsa hanno represso la manifestazione pro democrazia in Sudan hanno compiuto anche 70 stupri : Secondo fonti mediche citate dal Guardian, le milizie che la settimana scorsa hanno represso la manifestazione pro democrazia a Khartum, la capitale del Sudan, hanno compiuto anche una settantina di stupri. Durante l’attacco, compiuto da una forza di sicurezza vicina

Mille Miglia - la corsa più bella del mondo : Quando siamo arrivati in Piazza della Vittoria a Brescia ci sembrava di aver realizzato non solo un viaggio nello spazio, ma anche nel tempo; ci guardavamo attorno e non c’era traccia di alcuna tecnologia super hi-tech, ma una dopo l’altra sfilavano autovetture un po’ datate che mettevano in mostra tutta la loro bellezza over-sessanta. È un evento che si svolge ogni anno a Brescia e richiama nella piccola cittadina lombarda Migliaia di ...

Il Pisa in Serie B - Ghirelli : “è stata una lunga rincorsa che si conclude nel modo più bello” : Il Pisa vola in Serie B, delusione invece per la Triestina che rimane in Serie C. Arrivano i complimenti dal Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. “E’ stata una lunga rincorsa che si conclude nel modo piu’ bello. Complimenti al Pisa ma anche alla Triestina che fino all’ultimo ha onorato il campionato. E i numeri che continuiamo a leggere in questo periodo sono la prova piu’ convincente di quello che ...

Vigliotti a Radio Marte : “Terza fascia più abbordabile della scorsa edizione - i dettagli” : Il Napoli sarà in seconda fascia nell’urna della Champions League. A Radio Marte, nel corso di ‘Marte Sport Live’, ha analizzato la situazione Gianluca Vigliotti : “Fasce Champions? La terza fascia non ha la qualità dell’ultima edizione ed è una grande notizia per il Napoli. Le altre fasce vanno completate e squadre come il Lione potrebbe salire addirittura in seconda, se Porto e Ajax non dovessero qualificarsi dopo ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali non batte il record. Fiorenzo Magni resta il vincitore più anziano della corsa Rosa : Vincenzo Nibali si era presentato al Giro d’Italia 2019 con un unico grande obiettivo: alzare al cielo il Trofeo Senza Fine per la terza volta in carriera diventando così la maglia Rosa più anziana della storia. Lo Squalo voleva battere il record di Fiorenzo Magni che nel 1955 mise il suo terzo sigillo alla veneranda età di 34 anni, 5 mesi e 29 giorni: il Leone delle Fiandre si impose con appena 13 secondi di vantaggio su Fausto Coppi ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Domani inizia una corsa diversa - più dura. Mortirolo salita infinita - non amo la crono finale” : Vincenzo Nibali si sta godendo il giorno di riposo al Giro d’Italia 2019, lo Squalo oggi ha affrontato una sessione di rulli visto che il maltempo ha impedito alla squadra di uscire dall’albergo di Orio al Serio in cui alloggia e si sta preparando mentalmente in vista del tappone di domani che prevede la scalata del Mortirolo. Il siciliano, terzo in classifica generale a 1’47” dalla maglia rosa Richard Carapaz e a ...

LIVE 500 Miglia Indianapolis 2019 in DIRETTA : la corsa più veloce del mondo in tempo reale - Power sfida Pagenaud e Newgarden : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 500 Miglia di Indianapolis 2019, valevole anche come sesta tappa della IndyCar Series 2019. Si preannuncia una corsa spettacolare e ricca di colpi di scena fino alla bandiera a scacchi grazie ad un format di gara che agevola capovolgimenti di fronte improvvisi nell’arco dei 200 giri da percorrere sull’ovale da 2,5 Miglia dell’Indianapolis Motor Speedway. Gli incidenti e le ...

corsa salvezza - la Fiorentina in caduta libera : adesso scontro da brividi contro il Genoa - l’Empoli ci crede sempre di più : Corsa salvezza – Si sono concluse le gare delle 15 valide per il campionato di Serie A, importanti indicazioni per la zona salvezza. Partita incredibile da parte dell’Empoli che ha dominato in lungo ed in largo contro un avversario di spessore come il Torino, 4-1 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Nell’altra partita vittoria per il Parma che ha superato 1-0 la Fiorentina ...

Motori – 1000 Miglia : le bellissime e iconiche Mercedes partecipano alla ‘corsa più bella del mondo’ [FOTO] : Una gara di puro fascino e passione: questa è la 1000 Miglia. Mercedes lo sa bene e coglie l’occasione per festeggiare 125 anni di Motorsport Dal 15 al 18 maggio l’heritage della Stella torna sulle strade della leggendaria competizione. Mercedes Benz schiera alla partenza numerose icone che hanno segnato la storia della Casa di Stoccarda. L’occasione per festeggiare ‘125 anni di Motorsport’: un anniversario che ci riporta al 1894, ...

La corsa ciclistica più dura di sempre : Un secolo fa una ventina di corridori finì una corsa a tappe di duemila chilometri, tra i campi di battaglia in cui fino a pochi mesi prima c'era la guerra, sotto la neve e su strade spesso distrutte