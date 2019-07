Spara addosso a una gattina per ‘divertimento’ ferendola gravemente | è caccia all’uomo

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) Trilly è una bellissimaeuropea, di poco più di un anno di età, di proprietà di una signora che gestisce un negozio di fiori. Una ventina di giorni fa, la micia era sparita per un paio di giorni e al suo ritorno era piena di ferite in testa. Il referto del veterinario non ha lasciato dubbi: Trilly era stata vittima di qualcuno che si era “divertito” arle dei pallini di piombo con un fucile ad aria compressa,agli occhi. “Ancora una volta ci troviamo di fronte a un caso incredibile che mostra tutta la malvagità di cui può essere capace l’uomo”, commenta Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection. “È davvero impossibile, per una persona normale, capire come si possa arrivare a tanto e prendersela in questo modo con unache sicuramente non poteva dare fastidio a nessuno. L’unico motivo può essere un sadismo e una perversione che non possono ...

