Nessun rimpianto per Jim Parsons dopo The Big Bang Theory | “Sheldon è stato spremuto

(Di martedì 25 giugno 2019) Jimha da poco detto addio a The Big. L'ultimo episodio della serie è andato in onda su Premium JOI ed èreso disponibile anche sulla piattaforma Infinity. Per l'attore, pluripremiato agli Emmy, si apre un nuovo capitolo della sua vita.A Variety ha raccontato cosa significa allontanarsi dal pubblico e da un personaggio che ha interpretato per dodici anni e rimettersi in gioco con un progetto del tutto inedito. Si tratta di The Boys in the Band, un adattamento Netflix prodotto da Ryan Murphy di uno spettacolo a cui aveva partecipato a Broadway lo scorso anno.In dodici stagioni di The Big, Jimha dato voce a un personaggio che i fan continueranno a guardare nello spinoff Young Sheldon, serie che narra l'infanzia del piccolo genio texano.“Hola linfa vitale di quel personaggio. Alcune persone lo avrebbero fatto ...

