ilfoglio

(Di martedì 25 giugno 2019) Ogni volta ci ricasco, non cresco proprio mai. Anche stavolta, le vicende relative al, Palamara e compagnia, con il solito stillicidio di pagine e titoli su intercettazioni e fatti non penalmente rilevanti, colpevoli già individuati prima che inizino i processi, ghigliottine di piazza per stralc

ilfoglio_it : Calciopoli o Csm? Nel Foglio in edicola @massimozampini spiega il caso Palamara con il Palamara del 2006… - claudiocerasa : RT @ilfoglio_it: Calciopoli o Csm? Nel Foglio in edicola @massimozampini spiega il caso Palamara con il Palamara del 2006 - CN29vfarsopoli : RT @ilfoglio_it: Calciopoli o Csm? Nel Foglio in edicola @massimozampini spiega il caso Palamara con il Palamara del 2006 -