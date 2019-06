L' estate calda dell' ispettore Dibba In campo per annientare il M5S?

Mercato NBA – estate calda in casa Lakers : possibile l’arrivo di Kyrie Irving : possibile reunion fra LeBron James e Kyrie Irving: il cestista dei Celtics sarà free agent in Estate e potrebbe accasarsi a Los Angeles LeBron James e Kyrie Irving, per motivi diversi, sono forse i due giocatori più delusi della stagione. Il primo ha fallito l’accesso ai Playoff con la nuova maglia dei Los Angeles Lakers, finendo a guardare la postseason dal divano come non gli capitava da tempo immemorabile. L’altro ai Playoff ...

Volley femminile - Torneo di Montreux 2019. Parte dalla Svizzera la lunga estate calda delle azzurre : Scalda i motori l’Italia del Volley rosa nel primo appuntamento internazionale di una stagione che, fra Nations League, qualificazioni olimpiche e campionato europeo, non darà un attimo di tregua alla squadra allenata da Davide Mazzanti. Le azzurre scendono in campo a Montreux, dove lo scorso anno conquistarono un successo per certi versi inatteso (dopo l’eliminazione al primo turno della Nations League) che mise in guardia tutte le rivali sulle ...

NBA – estate calda in casa Warriors : da Kevin Durant a Klay Thompson - ecco la situazione per il futuro : Kevin Durant e Klay Thompson al passo d’addio, i Golden State Warriors si preparano ad un’Estate ricca di possibili cambiamenti L’Estate dei Golden State Warriors rischia di essere la più dolce-amara degli ultimi anni. Se nonostante il 2-2 nella serie contro gli Warriors, la franchigia bi-campione in carica è considerata la favorita numero 1 al successo finale e al conseguete three-peat, resta concreta la possibilità che ...

Juventus - la calda estate di Paratici. I nomi : da De Ligt a Rabiot : I lavori sono in pieno corso, su due vie, in apparenza, parallele. La Juve agisce su tantissimi tavoli per avviare le trattative più disparate e i riscontri per Fabio Paratici meritano continui ...

Calciomercato Juventus - Gazzetta dello Sport : “L’estate calda di Paratici - si punta al grande colpo” : Calciomercato Juventus – I bianconeri , è risaputo, pensano già alla prossima stagione. Se resta ancora da capire, nonostante le diverse conferme, il futuro di Allegri, è sulla rosa che si lavorerà: “L’estate calda di Paratici” titola la Gazzetta dello Sport (APRI L’ARTICOLO PER LEGGERE LA RASSEGNA STAMPA) facendo il punto sul mercato della Vecchia Signora, tra grandi colpi, sogni e cessioni di qualche big per ...

Roma - l’agente di Schick chiarisce le intenzioni per la calda estate di calciomercato : Roma, l’agente di Schick ha parlato del futuro del suo assistito destinato a restare in giallorosso anche nella prossima annata Patrik Schick ancora non ha mostrato il suo grande talento al pubblico della Roma. Il calciatore ceco fatica ad imporsi in giallorosso, ma il suo futuro non sembra essere in bilico in vista della calda estate di calciomercato. “Sono stato a Roma la scorsa settimana – ha spiegato il suo agente ...