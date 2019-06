Viaggia contromano sulla superstrada in sedia a rotelle e sulla corsia di sorpasso (Di mercoledì 19 giugno 2019) Diversi automobilisti di sono ritrovati davanti l'uomo in sedia a rotelle elettrica lungo la strada statale 73 in Umbria. La vicenda non si è trasformata in dramma solo per puro e grazie all'intervento di un automobilista che infine lo ha fato rallentare e accostare. Il 69enne era in stato confusionale ed è stato poi soccorso dal 118. (Di mercoledì 19 giugno 2019) Diversi automobilisti di sono ritrovati davanti l'uomo inelettrica lungo la strada statale 73 in Umbria. La vicenda non si è trasformata in dramma solo per puro e grazie all'intervento di un automobilista che infine lo ha fato rallentare e accostare. Il 69enne era in stato confusionale ed è stato poi soccorso dal 118.

Momenti di paura e tragedia sfiorata lungo la strada statale 73 nelle Marche. Gli automobilisti in transito si sono improvvisamente trovati davanti un uomo che viaggiava in sedia a rotelle elettrica e contromano sulla corsia di sorpasso. L'episodio è avvenuto nella serata di lunedì, intorno alle 22.30, sulla superstrada che collega Fano a Grosseto, nel territorio del comune di Cartoceto, nella provincia di Pesaro-Urbino. La carrozzina viaggiava come se si trovasse su una normale strada interna ma soprattutto contromano in direzione Roma, rischiando seriamente di essere investita dai mezzi in transito ad alta velocità. La vicenda non si è trasformata in dramma solo per puro caso e per la prontezza di riflessi degli automobilisti. È stato proprio uno di questi infine ad intervenire dopo lo scampato pericolo e mobilitarsi per fermare l'uomo in sedia a rotelle.