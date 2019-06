Sarebbe stata Irina Shayk a mettere la parola fine sulla relazione con Bradley Cooper

Temptation Island - la prima puntata Sarebbe stata rimandata : il 17 giugno in onda un film : Chi aveva già cominciato a fare il conto alla rovescia per la prima puntata di Temptation Island dovrà forse rivedere i suoi piani: stando a quello che si vocifera sul web in questi minuti il debutto della sesta edizione del reality sarebbe stato rimandato. Come i palinsesti televisivi appena annunciati per i prossimi giorni riportano, lunedì 17 giugno, quando era previsto il ritorno in tv del format prodotto da Maria De Filippi, su Canale 5 ...

Caso Marco Carta - la donna arrestata con lui alla Rinascente non Sarebbe un'infermiera : Eserciterebbe la professione d'infermiera senza essere iscritta ad alcun ordine. Al 'Prati-Caltagirone gate', tormentone sulle finte nozze dell'ex primadonna del Bagaglino, Pamela Prati, che da settimane tiene banco nei salotti televisivi e sulla stampa, potrebbe ora affiancarsi un 'Carta-Muscas gate'. Al 'giallo' delle sei magliette del valore complessivo di 1200 euro rubate venerdì alla Rinascente di piazza Duomo a Milano, episodio per il ...

Moggi su Libero : La scelta vincente Sarebbe stata Conte alla Juve : Luciano Moggi ha commentato su Libero il valzer delle panchine in Italia. Si sofferma ovviamente su quella della sua Juventus, che è ancora vacante nonostante le tante trattative presunte in corso. Quella con Guardiola che non è riuscito a liberarsi dal City, quella con Sarri che sembra arrivata quasi al lieto fine. Un lieto fine che Moggi non condivide però Noi volutamente ci asteniamo dal fare pronostici sul nome del futuro allenatore ...

L'infermiera amica di Marco Carta arrestata a Milano non Sarebbe un'infermiera : Non risulta iscritta all'Albo professionale degli infermieri di Cagliari la donna arrestata la scorsa settimana assieme al cantante sardo Marco Carta dopo un furto di 6 magliette da 1.200 euro alla Rinascente a Milano. Lo precisa l'Ordine provinciale degli infermieri, deciso a approfondire la questione. Questo pomeriggio Fabiana Muscas, 53 anni, l'amica processata per direttissima sabato scorso con Carta, era stata indicata su diversi siti on ...

Premier League - scandalo Sheffield United : la squadra Sarebbe stata finanziata dalla famiglia di Osama Bin Laden! : Lo Sheffield United, appena promosso in Premier League, è finito al centro di uno scandalo: la squadra sarebbe stata finanziata dalla famiglia di Bin Laden Notizia incredibile proveniente dall’Inghilterra. Lo Sheffield United, formazione appena promossa in Premier League dopo aver raggiunto la seconda posizione in Championship (Serie B inglese), è finita al centro di un vero e proprio scandalo riportato dal Daily Mail. Il quotidiano ...

VIDEO Marc Marquez - GP Spagna 2019 : “Quando ho visto che c’era il sole ho capito che questa Sarebbe stata la mia gara” : Marc Marquez è tornato alla vittoria (dopo lo zero di Austin) nella gara del GP di Spagna di Jerez della MotoGP: “Sapevo che qui sarebbe stato tutto difficile perché con l’asfalto nuovo saremmo stati tutti molto vicini, ma quando ho visto che c’era il sole, ho capito che questa sarebbe stata la mia gara. Rins lotterà per il Mondiale, ha il vantaggio di non avere pressione“. LA VIDEO INTERVISTA A Marc ...

I piani per Shadowhunters 4 - dai Malec a Jonathan : cosa Sarebbe accaduto se la serie fosse stata rinnovata? : Shadowhunters 4 non ci sarà, ma nonostante questo, i fan non hanno mai smesso di sperare che la serie possa ritornare su una nuova piattaforma. Il finale, in onda lunedì prossimo con un doppio episodio, chiuderà il cerchio sull'adattamento televisivo della saga letteraria di Cassandra Clare, ma cosa sarebbe successo in un'ipotetica quarta stagione? Gli showrunner Todd Slavkin e Darren Swimmer hanno rivelato a Metro di aver avuto molte idee da ...

"La mafia Sarebbe stata distrutta senza le classi dirigenti infedeli alla Costituzione" : Le cose vanno cambiate a partire dalla politica e dalle classi dirigenti che a volte vestono anche i panni dell'antimafia per avere consenso, meglio gestire il potere e ottenere anche finanziamenti ...

Pensionato morto - lo sfogo del prefetto : 'Con un cane ci Sarebbe stata rivolta - invece tutti zitti' : 'Se i bulli invece che con quel pover'uomo se la fossero presa con un cane, ci sarebbe stata la rivolta popolare. E invece tutti zitti, in un silenzio assordante che oggi mi lascia amareggiato. Quanto ...

Formula 1 – Lewis Hamilton - stoccata a Vettel : “se ci fosse stato Leclerc in qualifica Sarebbe stata più dura” : Lewis Hamilton commenta le qualifiche del Gp dell’Azerbaijan: il parere del pilota britannico della Mercedes sulla lotta con le Ferrari Le qualifiche del Gp dell’Azerbaijan si sono concluse con il predominio delle Mercedes. Valtteri Bottas poleman di giornata e Lewis Hamilton ad inseguirlo, hanno sancito la supremazia delle frecce d’argento, che ancora una volta hanno messo dietro le Ferrari. Un Sebastian Vettel terzo e ...

Suarez punge il Liverpool : 'Reds campioni? Nel 2014 Sarebbe stata un'impresa più grande' : "Liverpool campione in Premier League? Nel 2013-2014 sarebbe stata un'impresa più grande". A pronunciare queste parole Luis Suarez, uno che con la maglia dei Reds ha giocato per tre stagioni, segnando ...

Calciomercato Juventus - Sarebbe stata decisa la prima cessione in estate : Khedira : Si parla molto di arrivi in casa Juventus, a maggior ragione dopo la disfatta nei quarti di finale di Champions League, dove i bianconeri sono stati sconfitti in casa dall'Ajax ed eliminati dalla competizione europea. Non si esclude che nella prossima stagione la rosa possa essere notevolmente rivista, con Massimiliano Allegri che dovrebbe essere confermato alla guida della squadra. Il presidente Agnelli, dopo la sconfitta interna con i ...