Questa notte spazio a Inside Xbox con una puntata speciale dedicata ad annunci e sorprese

(Di lunedì 10 giugno 2019) Come molti di voi sapranno, Microsoft ha tenuto ieri la sua conferenzaa questo scoppiettante E3 2019, presentando alcune esclusive già note edando alcuni nuovi titoli. Tuttavia sembra che la compagnia abbia deciso di approfondire alcuni argomenti tramite unoepisodio di.L'evento sarà disponibile sul canale YouTube ufficiale dia mezza(ora italiana), al momento non abbiamo idea di quali titoli verranno mostrati, tuttavia la stessa Microsoft haato che saranno mostrati titoli e trailer in anteprima, oltre ad alcune grandi. Di seguito potete trovare la lista di titoli che appaiono nel teaser allegato al Tweet dell'o: Se siete curiosi di saperne di più, vi invitiamo dunque a sintonizzarvi. Cosa ne pensate? Cosa vi aspettate da questo episodio specale?Leggi altro...

