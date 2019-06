Governo | Salvini evoca il rimpasto E Giorgetti sfida Draghi sui minibot

Matteo Renzi attacca il Governo : “Peggio di Salvini e Di Maio c’è solo Conte” : Matteo Renzi torna all'attacco del governo: "In molti mi chiedono: Matteo, ma secondo te cosa è più dannoso? La stagnazione economica di Di Maio o la regressione culturale di Salvini? Bella domanda. Se dovessi dare una risposta secca direi paradossalmente che peggio di Salvini e Di Maio c’è solo Conte".Continua a leggere

Alessandro Di Battista - Luigi Di Maio provoca Matteo Salvini : rimpasto - lo vuole portare al Governo : Non lo fa certamente per bontà d'animo né per generosità,ma Luigi Di Maio vuole imbarcare Alessandro Di Battista nel rimpasto di governo per salvare la sua poltrona. L'obiettivo del vicepremier grillino infatti è che il governo duri. Possibilmente per tutta la legislatura. E questo a costo di regala

Incontro Di Maio-Salvini : Governo va avanti - priorità taglio tasse : I due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono visti a Palazzo Chigi ieri pomeriggio per circa un'ora.

