Picchia portantino in ospedale | caccia all’aggressore

(Di giovedì 6 giugno 2019) Calci e pugni a un, anche quando era ormai a terra, all'interno di unromano. Un pestaggio scattato, senza motivo, domenica sera nella sala d'attesa del policlinico Umberto I. Protagonista un cittadino nigeriano in attesa di essere espulso e rimesso in liberta' il giorno prima. L'escalation di violenza, immortalata dalle telecamere di videosorveglianza del nosocomio, e' iniziata mentre la vittima distribuiva volantini sui servizi di trasporto in ambulanza alle persone presenti nella sala d'attesa.Ilviene colpito prima con un pugno e poi, finito a terra, tenta di allontanarsi ma l'aggressore lo insegue e continua a colpirlo fino a quando intervengono un paio di medici e un altro uomo. Cosi' l'aggressore scappa via. Della vicenda si occupano i carabinieri della compagnia Roma Centro che, anche grazie a quel video shock, hanno identificato l'aggressore. ...

