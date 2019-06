Fico ha dedicato il 2 giugno a rom e migranti e Salvini non l' ha presa bene

agi

(Di domenica 2 giugno 2019) "Unità" e soprattutto "inclusione". Sono le due parole chiave della festa della Repubblica, in questa domenica 2, nella quale le polemiche non cessano di attraversare la maggioranza di governo. Il presidente della Camera, Robertoarriva ai Fori Imperiali, per la tradizionale parata, e dedica la giornata non solo a tutti gli italiani ma anche ae rom. E, a stretto giro, arriva la replica del leader della Lega e ministro dell'Interno, Matteo- accolto da cori osannanti - che gli risponde a brutto muso: "Mi ha fatto girare le scatole, e anche a tutti quelli che oggi sfilano". Ma che cosa ha detto, tanto da far alterare il leader della Lega e ministro dell'Interno? "Il 2è la Festa di tutti gli italiani. Non ci devono essere polemiche sterili e strumentali. Nel cielo sventola la bandiera della Repubblica, che significa libertà, democrazia e ...

Capezzone : Come spiegare il #2giugno dedicato da #Fico a rom e migranti? Ideologia? Non basta. Provocazione? Non direi. È che… - PDibattista : RT @ToniSonia: @GalliChiara70 @matteosalvinimi come al solito i discorsi vengono volutamente tagliati e travisati. leggetevi il discorso co… - cittella : RT @vitocontesi: #Fico #2Giugno dopo aver dedicato ricorrenza a #clandestini #Rom saluta con il pugno chiuso!! -