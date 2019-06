Ferragnez | Fedez palpa la moglie in diretta

ilgiornale

(Di domenica 2 giugno 2019) Ludovica Marchese La coppia è partita alla volta di Los Angeles insieme al figlio Leone e, tra un impegno di lavoro e l’altro, non smette mai di regalare qualche momento intimo ma divertente ai suoi fedeli fan In questi giornie Chiara Ferragni sono in vacanza nella West Coast, presso la loro casa di Los Angeles. In dolce campagnia del piccolo Leone si stanno godendo una sana vacanza all’insegna del divertimento, tra le passeggiate in riva al mare a Venice Beach e la riscoperta del magico mondo degli Universal Studios. Tutto è documentato sui loro profili Instagram e, in una delle ultime stories, la coppia ha dato vita ad un siparietto tanto bollente quanto divertente. Infatti, durante un lungo viaggio in macchina, Chiara era visibilmente assorta nei suoi pensieri, intenta a guardare fisso fuori dal finestrino. Dal canto suo,si è mostrato piuttosto annoiato ...

