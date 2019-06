5 curiosità sulla saga di Fenice degli X-Men

wired

(Di sabato 1 giugno 2019) Periodo di grande attività per i mutanti di casa Marvel. Anche in vista del loro ritorno a casa cinematografico, con l’acquisizione di Fox da parte di Disney, le testateX-Men stanno attraversando una fase di grande rilancio, con un nuovo team creativo guidato dal mastro orchestratore di intrecci cosmici Jonathan Hickman. Nel frattempo, il 6 giugno è imminente l’arrivo sul grande schermo di Dark Phoenix, l’ultimo film che vedrà come protagonisti Jean Grey, Xavier, Magneto e Ciclope con i volti di Sophie Turner (resa celebre dal suo ruolo di Sansa Stark in Game of Thrones), James McAvoy, Michael Fassbender e Tye Sheridan, rispettivamente. Caso curioso, è il secondo film con cui il regista Bryan Singer prova a raccontare una delle saghe più note e suggestive nella storiaX-Men, dopo quel X-Men: The Last Stand uscito nel 2006 che non aveva mai convinto gli ...

