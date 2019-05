Destiny Connect Tick Tock Travelers | Data di uscita per PS4 e Nintendo Switch

gamerbrain

(Di giovedì 30 maggio 2019) NIS America è fiera di annunciare chearriverà su PlayStation 4 eil 25 ottobre in Europa e l’1 novembre in Oceania! Quando la città di Clocknee celebra l’avvento di un nuovo millennio, il tempo si ferma improvvisamente e appare un’orda di macchine animate ostili. Spetta a una giovane ragazza di nome Sherry, al suo amico Pegreo e ad Isaac, il robot che viaggia nel tempo, svelare il mistero dietro gli strani eventi. Insieme, rivisiteranno il passato e scruteranno il futuro, imparando alcune cose molto interessanti sulle loro famiglie e sulla loro peculiare città. Caratteristiche Chiave: Viaggia nel tempo – Esplora l’enigmatica città di Clocknee e osserva come il mondo si muove intorno a te in base alle tue azioni. Abilità – Usa le tue abilità ...