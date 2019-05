Davvero Amazon vuole escludere i piccoli venditori dal sito?

wired

(Di mercoledì 29 maggio 2019) (Foto: Getty Images)starebbe pensando di interrompere i rapporti commerciali con alcune piccole attività i cui prodotti non sarebbero più redditizi per il colosso dell’ecommerce. È quanto emerge da un articolo pubblicato da Bloomberg, dove si dice che in tempi brevi il gigante guidato da Jeff Bezos potrebbe smettere di fare ordini da migliaia di attività indipendenti con cui collabora da tempo perché non riescono più a produrre lo stesso giro d’affari di un tempo. Secondo quanto riportato, questa decisione rientrerebbe in un piano diper concentrare maggiormente i suoi sforzi su accordi con fornitori e aziende molto più grandi, come Procter & Gamble, Sony o Lego, che garantiscono margini di profitto ben più alti. Inoltre, rafforzare gli accordi con simili aziende permette anche alla compagnia di ritagliarsi un ruolo sempre più importante nella competizione con ...

