Giro d’Italia 2019 | risultato quindicesima tappa | Nibali cosmico | attacca sul Civiglio!

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Ivrea-Como) : Dario Cataldo batte Mattia Cattaneo - protagonista Vincenzo Nibali : Dario Cataldo ha vinto la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2019, 232 km da Ivrea a Como. Il corridore dell’Astana ha battuto in volata il compagno di fuga Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli – Sidermec). Terzo posto per il britannico Simon Yates (Mitchelton-Scott), che precede il connazionale Hugh Carthy (EF Education First), la maglia rosa Richard Carapaz (Movistar) e Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), grande protagonista con un ...

Giro d’Italia 2019 - domani il giorno di riposo. Si riparte martedì con la Lovere-Ponte di Legno : Gavia e Mortirolo in arrivo : La terza settimana del Giro d’Italia 2019 si aprirà martedì 28 maggio con quella che avrebbe dovuto essere la tappa più dura della corsa. Le condizioni avverse hanno però portato l’organizzazione a ridisegnarne il tracciato riducendo anche in maniera notevole il dislivello, da 5700 metri a 4800 metri. La partenza da Lovere e l’arrivo a Ponte di Legno non sono stati modificati, mentre ha subito una riduzione anche la distanza complessiva, 194 km ...

Clamoroso al Giro d’Italia – Caduta per Roglic : lo sloveno perde terreno [VIDEO] : Clamorosa Caduta per Roglic nella 15ª tappa del Giro d’Italia: quanta sfortuna per lo sloveno della Jumbo Visma La 15ª tappa del Giro d’Italia sta regalando emozioni incredibili. Vincenzo Nibali è andato all’attacco, guadagnando terreno e riuscendo a staccare Primoz Roglic, visibilmente in difficoltà. Lo sloveno della Jumbo Visma non è riuscito oggi a rispondere all’attacco del suo rivale e, in discesa, nei km ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “Gavia cancellato? Il Mortirolo è ancora là. Sono felice - una buona settimana” : Primoz Roglic e Vincenzo Nibali hanno incrociato lo sguardo al foglio firma della quindicesima tappa (Ivrea-Como), prosegue la battaglia di nervi tra i due uomini che si stanno dando battaglia per la vittoria del Giro d’Italia: al momento lo sloveno è attardato di 7” dalla maglia rosa Richard Carapaz e ha 1’40” di vantaggio sul siciliano. Il capitano del Team Jumbo-Visma ha ricevuto la notizia della cancellazione del ...

Giro d’Italia 2019 - piccola scossa di terremoto ad Aprica : nessun danno - martedì passerà la Corsa Rosa : Leggera scossa di terremoto in Valtellina: i sismografi hanno infatti registrato una scossa alle ore 08.04 con epicentro a 7 km sud-ovest da Aprica, tra la Cima Fraitina e il Lago di Belviso. La scossa è avvenuta a 11 km di profondità a aveva una magnitudo di 2.3 come riportato dal Centro Nazionale Terremoti, fortunatamente non si sono registrati danni a cose o persone. La notizia interessa direttamente il mondo del ciclismo perché il Giro ...

Giro d’Italia – Da Ivrea a Como - occhio al pavè : percorso - altimetria e favoriti della 15ª tappa : Giro d’Italia – tappa 15 Ivrea-Como nella giornata di oggi, inizio pianeggiante poi pavè e salite dure: i dettagli tappa 15 – Ivrea-Como 232 km – dislivello 3.000 m. Primi 160 km completamente pianeggianti attraverso zone ad alta densita` di popolazione. Si incontrano i consueti ostacoli della viabilita` come rotatorie, spartitraffico, isole pedonali, pave´, dossi in quasi tutti i centri cittadini. Dopo gli attraversamenti di ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di martedì 28 maggio Lovere-Ponte di Legno : paesi - Comuni e Province attraversati. Quando passa il Giro sotto casa tua? : Continuerà martedì 28 maggio, dopo il secondo giorno di riposo, l’edizione 2019 del Giro di’Italia, con la sedicesima tappa, la quattordicesima in linea: dopo la cancellazione del Passo Gavia ed il cambio di percorso saranno 194 i km che porteranno il gruppo da Lovere a Ponte di Legno. Purtroppo della nuova frazione, al momento, è stata Comunicata soltanto l’altimetria e non la cronotabella. Di seguito l’elenco completo ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di oggi (quindicesima tappa Ivrea-Como) : possibili scenari tattici. Il Civiglio farà male : Cambiano gli scenari: si passa da due giornate intensissime, percorse sulle montagne alpine, che erano state tanto attese dopo due settimane piuttosto blande e mosse solo da cronometro e cadute, ad una frazione da uomini da classiche. oggi è in programma infatti la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2019: da Ivrea a Como, di ben 237 chilometri (tra le più lunghe della Corsa Rosa). I primi 160 chilometri sono ...

