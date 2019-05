Giovanni Buttarelli al Wired Next Fest | “Un manifesto del Gdpr per robotica e Ai”

wired

(Di venerdì 24 maggio 2019)(foto: Zoe Vincenti) Un manio per preparare gli europei al futuro della privacy. Il garante europeo dei dati personali,, ha annunciato sul palco della volontà dieggiare un anno di, il regolamento europeo dei dati personali, con una pubblicazione da consegnare ai cittadini europei. “Sto già pensando al dopo– ha raccontato– perché questo regolamento durerà dieci anni, un periodo in cui ci sarà una grande evoluzione: dal punto di vista tecnologico un decennio equivale a un secolo e bisogna capire come queste le regole entrate in vigore un anno fa possono resistere all’evoluzione: dobbiamo occuparci die intelligenza artificiale”.terminerà il suo primo mandato da mister privacy europeo a fine anno, ma ha confessato di aver “dato la massima disponibilità alle ...

