15 consigli per usare al meglio Google Maps

Curcuma - potente antitumorale e antinfiammatorio : attenzione a quale si acquista - i consigli dell’esperto : “La Curcuma è una spezia sempre più utilizzata che io consiglio ai miei pazienti, ma con i dovuti accorgimenti – così il dott. Vincenzo Liguori, biologo e nutrizionista, spiega attraverso la propria pagina Facebook come e in che misura utilizzare la Curcuma e gli integratori che la contengono – . E’ di pochi giorni fa la notizia del ritiro dal mercato di integratori alla Curcuma, messi fuori commercio per rischio di ...

Il consiglio di Stato dà il via libera per i rimborsi per la fatturazione a 28 giorni : Il Consiglio di Stato ha fissato la data del 4 luglio 2019 per l'udienza in cui verrà trattata la causa relativa al rimborso degli utenti per la fatturazione a 28 giorni L'articolo Il Consiglio di Stato dà il via libera per i rimborsi per la fatturazione a 28 giorni proviene da TuttoAndroid.

Gli auguri di buon compleanno su Facebook diventano Storie : 5 consigli per lasciare il segno : Tra le opzioni più apprezzate su Facebook c’è da sempre il calendario eventi, che ricorda, tra le altre cose, i compleanni degli amici. Ogni giorno, milioni di persone si affidano a questa funzionalità per far sentire il proprio affetto ad amici e parenti in un giorno speciale. Oggi, nella scelta tra il messaggio privato e il post pubblicato in bacheca, c’è un’opzione in più per scambiarsi gli auguri in modo personalizzato e creativo: le Storie ...

Animali - l’igiene orale del pet in 5 mosse : i consigli dell’esperto : L’igiene è fondamentale anche per gli Animali, ed è per questo che gli esperti consigliano di utilizzare tutti gli strumenti utili, come per esempio lo spazzolino da denti. Mission impossible? No, basta “farlo diventare un gioco, creando nel tempo un’interazione” con l’amico a 4 zampe, “abituandolo a farsi toccare il muso, magari mentre lo si coccola e gratificandolo dopo lo spazzolamento”. Regola numero ...

Salvini-Conte - lite in consiglio dei Ministri : «Sul tuo decreto perplessità del Quirinale». «Ah sì? E quali sono?» : Discussione molto animata in consiglio dei Ministri sul decreto sicurezza bis. Ferme anche le misure per la famiglia

consiglio dei Ministri : i decreti sicurezza e famiglia inviati al Quirinale per conoscenza : Nella giornata di lunedì 20 maggio 2019 ci sono stati un po' di pasticci nella convocazione del Consiglio dei Ministri. Ne è stato infatti convocato uno alle ore 16 con un lungo ordine del giorno, poi sul sito del Governo è comparso un brevissimo messaggio che diceva soltanto che il Cdm era stato sospeso, poi si è capito finalmente che alle 16 il Cdm era stato presieduto da Luigi Di Maio, mentre il Presidente Giuseppe Conte e l'altro ...

Vittorio Sgarbi - sarà presidente del Mart di Rovereto e già querela un consigliere M5s. Replica : “Lo querelo io per insulti” : Non si può dire che passerà inosservato lo sbarco di Vittorio Sgarbi a Rovereto, come presidente del Mart, il Museo di Arte Moderna e Contemporanea. Un incarico fortissimamente voluto dalla giunta del presidente della Provincia, il leghista Maurizio Fugatti. Prima ancora di arrivare, il deputato di centrodestra si è fatto annunciare da una querela per diffamazione nei confronti del consigliere provinciale del M5s, Alex Marini. Il motivo? “Ho ...

consigli e rimedi per combattere la forfora : La forfora è un disturbo del cuoio capelluto che si presenta come desquamazioni più o meno abbondanti e visibili nella zona delle radici dei capelli. Oltre ad essere percepita come una problematica estetica, è fondamentale anche capire di che tipologia di forfora si tratta per poterla affrontare con i prodotti più efficaci: ecco alcuni Consigli utili da seguire per tornare ad avere un cuoio capelluto sano sia a livello di trattamenti che di ...

Juve - CR7 avrebbe consigliato Ancelotti o Mourinho per il dopo-Allegri : Dopo l'annuncio della chiusura del rapporto di lavoro tra Massimiliano Allegri e la Juventus, inevitabilmente è partito il toto-allenatore relativo a colui che verrà scelto come erede del tecnico livornese. Durante la conferenza stampa del 18 maggio, il presidente del club bianconero Andrea Agnelli ha chiaramente detto ai giornalisti che non avrebbe parlato del futuro, preferendo concentrarsi sul saluto ad Allegri non senza un pizzico di ...

Il consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti si rivolge all’AGCOM per la vicenda rimodulazioni : Il Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti, riunitosi presso il MISE, ha deciso di segnalare la questione delle rimodulazioni all'AGCOM. L'articolo Il Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti si rivolge all’AGCOM per la vicenda rimodulazioni proviene da TuttoAndroid.

Allergie - la cosa da fare ogni giorno per tenerle a bada e altri utili consigli : La primavera è una tra le stagioni più amate: torna a splendere il sole dopo l’inverno, si può finalmente fare a meno di cappotti e maglioni a favore di indumenti più leggeri e la natura torna a fiorire. Ma proprio da questo aspetto deriva uno degli effetti collaterali meno piacevoli della stagione: le Allergie. Spesso queste significano settimane di occhi che lacrimano, naso gocciolante e tanti tanti starnuti. Anche se il miglior modo per ...

Casa green - i consigli per limitare gli sprechi in 10 libri : Per il pianeta, per la salute e per il portafoglio: ridurre gli sprechi è sempre più una emergenza per tutti. Soprattutto in Casa, dove le azioni che possiamo compiere quotidianamente non sono poche. Le sfide non mancano: lo dimostrano gli autori di questi libri. Jérémie e Bénédicte ci raccontano come in Casa loro sono riusciti a ridurre i rifiuti del 91 per cento. Come hanno fatto?Cambiando abitudini, ...

Il consiglio di Francesco Gabbani a Mahmood per la finale dell’Eurovision : “Divertiti” : Francesco Gabbani ha un consiglio per Mahmood alla vigilia della finale dell'Eurovision Song Contest, è quello di divertirsi senza pensare ad altro. L'esperienza europea è sicuramente impegnativa per i cantanti in gara ma è altrettanto imprevedibile il risultato finale nella classifica conclusiva. L'Eurovision infatti si basa su una classifica decretata in modo particolare: il Paese di origine del cantante non può votare per il suo ...

Sabato Shopping : i consigli per il 18 maggio : Riccardo Pozzoli for Brooks BrothersDolce&GabbanaLevi'sMangoPandoraAmendment x YooxP448Moncler GeniusMimì à la MerH&M Abbiamo ampiamente scavalcato anche la metà del mese di maggio, ma la bella stagione purtroppo si sta facendo ancora attendere. Per tirarci su serve un bel refresh del guardaroba e una sana sessione di Shopping. Il weekend è proprio il momento ideale per un tour tra centri commerciali e boutique, e quindi eccoci pronti ...