Incendio doloso a Mirandola | due morti e due feriti gravi 

Due persone sono morte in un Incendio doloso nella sede della polizia municipale di Mirandola : Due persone sono morte, tre sono ricoverate in condizioni gravi e 16 sono intossicate a causa di un incendio nella sede del comando della polizia municipale di Mirandola, in provincia di Modena. Si tratta di due donne, un’italiana di 86

Due persone sono morte in un Incendio doloso nella sede della polizia di Mirandola : Due persone sono morte, tre sono ricoverate in condizioni gravi e 16 sono intossicate a causa di un incendio nella sede del comando della polizia municipale di Mirandola, in provincia di Modena. Si tratta di due donne, un’italiana di 86

Modena - esplosione dopo Incendio doloso negli uffici della polizia di Mirandola : due morti. Fermato presunto autore : Un incendio di origine dolosa, poi l’esplosione e due persone morte, cinque ferite e una ventina di intossicati. Gli uffici della polizia locale di Mirandola, nel Modenese, sono state dati alle fiamme intorno alle due di notte. Si trovano al piano terra di una palazzina, che al piano superiore è occupata da alcune abitazioni. In una di queste le fiamme hanno provocato un’esplosione e la morte di due persone. Si tratta di un’anziana ...

Due morti in un Incendio doloso nella sede della polizia di Mirandola. Un giovane arrestato : Due morti, due feriti gravi e 17 intossicati. È il bilancio di un incendio che si è sviluppato la notte scorsa nella sede della polizia locale di Mirandola, nel Modenese. L’incendio ha provocato un’esplosione che ha coinvolto un appartamento adiacente, al primo piano, dove sono morte le due persone, una signora anziana di 84 anni e la sua badante 74enne, mentre il marito sarebbe in condizioni critiche per il fumo ...

Incendio nella sede dei vigili urbani : due morti e diversi feriti. «Il rogo è doloso» : Due morti, due feriti gravi e 17 intossicati. È il bilancio di un Incendio che si è sviluppato la notte scorsa nella sede della polizia locale di Mirandola, nel Modenese. Secondo quanto...

Modena - esplosione dopo Incendio doloso negli uffici della polizia : due morti : Un incendio di origine dolosa, poi l’esplosione e due persone morte. Gli uffici della polizia locale di Mirandola, nel Modenese, sono state dati alle fiamme intorno alle due di notte. Due i morti, due i feriti e 21 persone sono rimaste intossicate. Secondo quanto si apprende, gli uffici avvolti dalle fiamme si trovano al piano terra di un edificio al cui piano superiore ci sono alcune abitazioni. Secondo le prime indiscrezioni ad appiccare ...

Torre Maura - 41 denunciati per disordini contro rom. Accuse da Incendio doloso a odio razziale e apologia del fascismo : Sono 41 le persone denunciate per i disordini nel quartiere di Torre Maura, a Roma, durante le proteste anti-nomadi delle scorse settimane. A seguito delle indagini effettuate dalla Digos capitolina è stata depositata un’informativa in Procura con la quale sono stati segnalati alcuni residenti ed esponenti dell’estrema destra responsabili dei disordini. Le ipotesi di reato vanno dalla manifestazione non preavvisata all’incendio doloso, ...

Roma - «Incendio doloso» in una discarica abusiva. Raggi : «Siamo sotto attacco» : Fiamme alte, colonna di fumo e un odore acre che ha reso per ore l'aria irrespirabile. Un vasto incendio è divampato la sera di giovedì 25 aprile nell'area Est di Roma in una discarica a cielo aperto ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi - Notre Dame - non è Incendio doloso - 17 aprile 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, mercoledì 17 aprile 2019: Juve eliminata dall'Ajax in Champions League, Allegri 'resta'. Tensione al governo sul capitolo migranti.

Incendio Notre Dame : doloso? News e profezia Victor Hugo : «Tutti gli occhi si erano alzati verso il sommo della chiesa, ciò che vedevano era straordinario. In cima alla galleria più elevata, più in alto del rosone centrale, c'era una grande fiamma che montava tra i due campanili, con turbini di scintille, una grande fiamma disordinata e furiosa di cui il vento a tratti portava via un lembo nel fumo». Questa descrizione dell'Incendio della cattedrale di Parigi fu ...

Incendio doloso alla Bakery - indagano i carabinieri : Casalnuovo. Un Incendio nella notte ha interessato i locali di una nota cornetteria del corso Umberto I, a Casalnuovo, la Bakerysweet. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sono state appiccate ...

Incendio all'ospedale di Ortona - potrebbe essere doloso : Chieti - Un Incendio è scoppiato nella tarda mattinata al quinto piano dell’ospedale di Ortona. Le fiamme si sono sviluppate in una stanza sita nel corridoio degli ambulatori utilizzata come deposito di biancheria sporca del reparto Medicina, che si trova nell’ala di fronte. Nel locale si sono propagati fumo e fiamme, che il personale ha cercato di tenere sotto controllo con l’uso degli estintori in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco ...