Conte rassicura | Nessuna crisi | nessun diverbio

Lo spread ai massimi da dicembre “agita” il governo. Conte e Tria rassicurano : Lo spread Btp-Bund agita le acque decisamente gia' mosse della maggioranza di governo M5s-Lega. Il differenziale tra i buoni del Tesoro italiani e quelli tedeschi chiude sotto la soglia dei 290 punti base dopo aver toccato i massimi da dicembre a quota 291,7, in risalita, secondo gli analisti, in seguito alle dichiarazioni di ieri di Matteo Salvini che aveva evocato lo sforamento del 3% nel rapporto deficit/Pil, attirandosi le critiche di Luigi ...

Conte rassicura : rimborsi “diretti” dei risparmiatori truffati. E sulle popolari : “Governo vigile” : Le norme che consentiranno di procedere ai rimborsi "diretti" dei risparmiatori truffati dalla banche rientreranno nel decreto Crescita, approvato 'salvo intese' la settimana scorsa dal Consiglio dei ministri. La rassicurazione e' arrivata oggi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In origine le norme dovevano rientrare nel decreto preparato dal ministero dell'Economia, poi, non senza qualche tensione, il governo ha deciso di scorporarle ...

Sla - Paolo sospende lo sciopero della fame : "Credo alle rassicurazioni di Conte" : Paolo Palumbo ha solo 21 anni ed è il più giovane malato di Sla in Europa: vorrebbe sottoporsi ad una terapia sperimentale...

Crescita - Conte rassicura E sui rimborsi ai truffati : "Solo problema tecnico" : Presto la norma per i rimborsi ai truffati delle banche, ma soprattutto più Crescita. Giuseppe Conte prova a rassicurare sull'economia dopo l'inconto con Jean Claude Juncker e le preoccupazioni dall'Ue. "Si stima che il reddito disponibile pro capite aumenterà di 1621 euro da qui al 2021 grazie alle misure incluse nella nostra manovra", assicura il premier parlando al Sustainable Economy Forum in corso presso la comunità di San Patrignano, "Mi ...

Conte rassicura Ue su conti pubblici : 'domani decreto crescita in Cdm' : Sullo stato e il futuro dell'economia e dei conti italiani continuano ad esserci profonde divergenze tra governo e le istituzioni internazionali. Def entro il 10 aprile dice ancora il presidente del Consiglio dal Qatar

L'Ue chiede più sforzi all'Italia sui conti pubblici. Conte rassicura : 'pronti i decreti sulla crescita e sblocca cantieri' : Sullo stato e il futuro dell'economia e dei conti italiani continuano ad esserci profonde divergenze tra governo e le istituzioni internazionali. Il presidente della commissione Juncker attacca: alcuni dei vostri ministri sono ...

Juncker a Conte : 'Serve uno sforzo supplementare - l'Italia preoccupa'. Il premier prova a rassicurarlo : "Sono leggermente preoccupato per il fatto che l'economia italiana continua a regredire e auspico che le autorità italiane facciano sforzi supplementari per mantenere in vita la crescita economica". Lo ha detto il presidente della Commissione ...

Salvini e Conte rassicurano : uno scatto allontana la crisi : Dalle grandi opere alle autonomie, le divergenze nella maggioranza restano diverse. L'ultimo fronte di scontro è sulla famiglia, con la Lega in prima linea nella difesa del Congresso di Verona e il M5S che ha bollato la manifestazione come "da sfigati".Attacchi diventati ora sempre più frontali. Con il sottosegretario grillino Vincenzo Spadafora che non risparmia critiche al Carroccio. E in particolare al ministro per la Famiglia, Lorenzo ...

Salvini esulta : '7-0 - saluti alla sinistra e ora si cambia l'Europa!'. Conte rassicura sul Governo : Il momento è complicato anche dall'arrivo della scadenza del Def e quindi della strategia futura di politica economica. Conte non esclude che possa essere rivisto il Contratto di Governo: "possiamo ...

Salvini esulta dopo la vittoria in Basilicata : "7-0 - saluti alla sinistra e ora si cambia l'Europa!". Conte rassicura sul Governo : Matteo Salvini ringrazia. Il filotto di vittorie elettorali prosegue: dopo Abruzzo e Sardegna, il centrodestra si impone anche in Basilicata, con ampio margine. In un tweet, il leader leghista fissa il prossimo obiettivo, il bersaglio grosso: le elezioni europee di fine maggio. "GRAZIE! La Lega in un anno triplica i voti, vittoria anche in Basilicata! 7 a 0, saluti alla sinistra e ora si cambia l'Europa" scrive su Facebook il vicepremier e ...