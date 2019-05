Scuola | prof sospesa | ' L' incontro con Salvini? Ancora non so niente ma rifarei tutto' 2

Scuola : prof sospesa - 'L'incontro con Salvini? Ancora non so niente ma rifarei tutto' (3) : (AdnKronos) - Il 23 maggio quando il capo del Viminale volerà a Palermo per partecipare alle iniziative all'Aula bunker del carcere Ucciardone in ricordo di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta in occasione il 27esimo anniversario della strage di Capaci, la p

Scuola : prof sospesa - 'L'incontro con Salvini? Ancora non so niente ma rifarei tutto' : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - (di Rossana Lo Castro) -"Tornando indietro rifarei tutto, perché avrei dovuto impedire ai miei ragazzi di esprimere il loro pensiero? Quel lavoro non conteneva offese, né immagini oscene, né tanto meno l'accostamento del ministro Salvini al Duce o delle leggi razziali

Scuola : assessore Palermo - 'censure mortificano professionalità' : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - "L'articolo 21 della Costituzione ci ricorda insieme alla libertà d'espressione, la libertà d'informazione contro ogni censura. Censure che non hanno ragione di esistere, censure che mortificano la professionalità e la capacità di ciascuno di dare un contributo, ogni g

Scuola : prof sospesa - Fratoianni 'centinaia di lettere di insegnanti impauriti' : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - "Dopo il fattaccio della sospensione della docente di Palermo, continuano ad arrivarmi centinaia di lettere e messaggi di insegnanti, letteralmente schifati e impauriti per quello che è accaduto e che rischia di ripetersi". A scriverlo su Facebook è Nicola Fratoianni d

Scuola : prof sospesa - Libera 'difendere chi fa memoria' : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - "Desideriamo esprimere vicinanza e corresponsabilità a Rosa Maria Dell’Aria, la professoressa palermitana colpita da un provvedimento disciplinare per la presentazione preparata dai suoi alunni in occasione della Giornata della Memoria. Vogliamo ribadire, una volta di

Scuola : in rete oltre 170mila firme per la prof sospesa : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Non si ferma la mobilitazione per la professoressa Rosa Maria dell'Aria, la docente di Palermo sospesa dall'insegnamento per 15 giorni per non aver vigilato su un video realizzato da alcuni suoi alunni. Dopo le manifestazioni di ieri, la solidarietà corre su internet d

Scuola : prof sospesa - Ascani (Pd) 'Borgonzoni deve dimettersi' : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - "Sul caso della professoressa di Palermo ingiustamente sospesa e punita, la sottosegretaria Borgonzoni deve rassegnare immediatamente le dimissioni". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Pd Anna Ascani, capogruppo dem in commissione Cultura alla Camera. "Cosa in

Prof sospesa a Palermo - una Scuola di Torino : "Facciamo esprimere gli studenti - adesso sospendeteci tutti" : In una lettera indirizzata al ministero corpo docente, personale scolastico e dirigente dell'istituto Beccari di Torino si sono autodenunciati: "Anche noi facciamo esprimere liberamente i nostri studenti".

Salvini : prof sospesa a Palermo torni a Scuola - vorrei incontrarla. Lei : ben venga : Alti i toni sul caso della docente sospesa per aver permesso agli studenti di paragonare le leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza. L'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, pubblica il filmato: "Gli studenti hanno mostrato acume"

Scuola : Salvini - 'pronto a incontrare prof sospesa e suoi studenti' : Roma, 17 mag. (AdnKronos) - “Giovedì prossimo sarò a Palermo a testimoniare la lotta alla mafia e per onorare la memoria del giudice Falcone e dei caduti della strage di Capaci. Sono sicuro, e ne sarei felice, che ci sarà anche modo di incontrare la professoressa Rosa Maria Dell’Aria, che mi auguro

