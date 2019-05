Il coniglio dei record

ilgiornale

(Di venerdì 17 maggio 2019) Nino Materi C'è solo una cosa più triste dell'«asta» deldi Jeff Koons aggiudicato ieri a New York da Christie's per 91.075.000 di dollari (81.183.223 di euro). Ed è commentare l'«asta» deldi Jeff Koons aggiudicato ieri a New York da Christie's per 91.075.000 di dollari (81.183.223 di euro). Copiamo e incolliamo - volutamente - due volte la stessa tiritera per sottolineare un meccanismo di coazione a ripetere che, nel mondo del mercato d'arte ormai rappresenta la furba rappresentazione di se stesso. Si tratta di un refrein aureferenziale (o, se preferite, autorefreinenziale) in base al quale per ogni furbo ci sono almeno tre fessi disposti a farsi abbindolare da lui. Nel caso di Jeff Koons (furbo quanto le gallerie che lo rappresentano) i fessi in questione sono ben più di tre, se è vero com'è vero che a darsi battaglia per accaparrarsi il ...

