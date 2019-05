huffingtonpost

(Di venerdì 17 maggio 2019) Undella scuola primaria “Eugenio Montale” di Gioia Tauro avrebbe ucciso aun gattino che si era introdotto in un’aula alla presenza dei bambini. La denuncia è stata fatta dalla delegata degli Animalisti Italiani Maria Antonia Catania al Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria Antonio Marziale, che l’ha resa nota. “Quanto accaduto nella scuola - afferma Marziale in un comunicato - è da annoverarsi tra le denunce più raccapriccianti che io abbia raccolto nel corso del mio mandato istituzionale. Maria Antonia Catania mi ha testualmente scritto: ’Un gattino si è introdotto in un’aula e il dirigente scolastico chiama ilper fare uscire il. Ilinvece di cacciare ilha preso un bastone ed ha iniziato a bastonare l’animale, sino a farlo ...

enpaonlus : Gioia Tauro, bidello uccide un gatto in classe davanti a bambini di scuola primaria - HuffPostItalia : Bidello uccide un gatto a bastonate davanti agli studenti - emiggio : RT @nicolettagrima2: Gioia Tauro, un gatto entra in classe: il bidello lo uccide a bastonate davanti ai bambini L'episodio è avvenuto in un… -